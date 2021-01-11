Жириновский прокомментировал решение Иванишвили уйти из политики

"Молодец! Так же в свое время поступил русский бизнесмен Михаил Прохоров, он тоже ушел из политики навсегда. Они понимают, что публичная деятельность, которая никак не связана с финансами и экономикой, не для них. Это вообще давно должно было стать нормой: политика – для юристов и социологов. А приход в политику спортсменов, актеров, певцов, бизнесменов или писателей всегда будет вызывать неодобрение. Нигде в мире такого нет, когда писатели один за другим возглавляют партии", - написал Жириновский в своем Telegram -канале.