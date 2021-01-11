Жириновский прокомментировал решение Иванишвили уйти из политики
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Миллиардер Бидзина Иванишвили сделал достойный шаг, уйдя из политики, так как давно должно стать нормой, что политика - для юристов и социологов, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что навсегда уходит из политики.
"Молодец! Так же в свое время поступил русский бизнесмен Михаил Прохоров, он тоже ушел из политики навсегда. Они понимают, что публичная деятельность, которая никак не связана с финансами и экономикой, не для них. Это вообще давно должно было стать нормой: политика – для юристов и социологов. А приход в политику спортсменов, актеров, певцов, бизнесменов или писателей всегда будет вызывать неодобрение. Нигде в мире такого нет, когда писатели один за другим возглавляют партии", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
"Поэтому миллиардер Иванишвили сделал достойный шаг. В этом смысле он образец для подражания", - добавил политик.
Иванишвили является основателем и председателем "Грузинской мечты", которая впервые пришла к власти по итогам парламентских выборов 2012 года. Тогда Иванишвили и его команда устранили режим бывшего президента Михаила Саакашвили мирным, демократическим путем.