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Жириновский прокомментировал решение Иванишвили уйти из политики
Жириновский прокомментировал решение Иванишвили уйти из политики
Миллиардер Бидзина Иванишвили сделал достойный шаг, уйдя из политики, так как давно должно стать нормой, что политика - для юристов и социологов, заявил лидер... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T12:42
2021-01-11T12:42
лдпр
бидзина иванишвили
михаил саакашвили
владимир жириновский
в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Миллиардер Бидзина Иванишвили сделал достойный шаг, уйдя из политики, так как давно должно стать нормой, что политика - для юристов и социологов, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.Ранее основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что навсегда уходит из политики."Поэтому миллиардер Иванишвили сделал достойный шаг. В этом смысле он образец для подражания", - добавил политик.Иванишвили является основателем и председателем "Грузинской мечты", которая впервые пришла к власти по итогам парламентских выборов 2012 года. Тогда Иванишвили и его команда устранили режим бывшего президента Михаила Саакашвили мирным, демократическим путем.
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лдпр, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, владимир жириновский, в мире

Жириновский прокомментировал решение Иванишвили уйти из политики

12:42 11.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Миллиардер Бидзина Иванишвили сделал достойный шаг, уйдя из политики, так как давно должно стать нормой, что политика - для юристов и социологов, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Ранее основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что навсегда уходит из политики.

"Молодец! Так же в свое время поступил русский бизнесмен Михаил Прохоров, он тоже ушел из политики навсегда. Они понимают, что публичная деятельность, которая никак не связана с финансами и экономикой, не для них. Это вообще давно должно было стать нормой: политика – для юристов и социологов. А приход в политику спортсменов, актеров, певцов, бизнесменов или писателей всегда будет вызывать неодобрение. Нигде в мире такого нет, когда писатели один за другим возглавляют партии", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

"Поэтому миллиардер Иванишвили сделал достойный шаг. В этом смысле он образец для подражания", - добавил политик.
Иванишвили является основателем и председателем "Грузинской мечты", которая впервые пришла к власти по итогам парламентских выборов 2012 года. Тогда Иванишвили и его команда устранили режим бывшего президента Михаила Саакашвили мирным, демократическим путем.
Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
12:36
Биография Бидзины Иванишвили
 
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