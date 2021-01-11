https://ria.ru/20210111/innovatsii-1592550370.html

Названы финалисты Китайско-российского конкурса инноваций

Названы финалисты Китайско-российского конкурса инноваций

Названы финалисты Китайско-российского конкурса инноваций и предпринимательства-2020, который был организован Управлением науки и технологий Гуанси-Чжуанского... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T12:49

2021-01-11T12:49

2021-01-11T12:49

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 11 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Названы финалисты Китайско-российского конкурса инноваций и предпринимательства-2020, который был организован Управлением науки и технологий Гуанси-Чжуанского автономного района. Мероприятие состоялось в формате онлайн-трансляции, аудитория которой достигла 170 тысяч зрителей из Китая и России.С момента начала конкурса в октябре прошлого года его организаторы зарегистрировали 91 заявок, в том числе - 37 из России. Выдвинутые на конкурс проекты охватывают такие сферы, как новые материалы, новые источники энергии, интеллектуальное производство и другие. Более половины этих проектов были подкреплены национальными патентами, уже вышли на стадию опытно-конструкторских работ и имеют перспективы реализации на рынке и внедрения в промышленность.В финал вышли 12 проектов. В итоге первый приз получил российский проект "Совершенствование экономических показателей горения с использованием электромагнитных полей". "Серебро" поделили две компании из Гуанси-Чжуанского автономного района. Оргкомитет будет следить за развитием представленных на конкурс проектов, впредь содействовать сотрудничеству Китая и России в области науки и технологий, раскрывать потенциал сотрудничества двух стран в области передовых разработок, подготовки кадров и совместном производстве.

https://ria.ru/20210108/innovatsiya-1592343117.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай