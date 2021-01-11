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Основатель "Грузинской мечты" назвал причины ухода из политики
Основатель "Грузинской мечты" назвал причины ухода из политики
Основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в своем обращении к народу назвал причины ухода из политики и извинился перед теми,... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T10:56
2021-01-11T10:56
бидзина иванишвили
михаил саакашвили
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 11 янв - РИА Новости. Основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в своем обращении к народу назвал причины ухода из политики и извинился перед теми, кто ожидал от него большего.Иванишвили в понедельник утром в обращении к народу Грузии сообщил о том, что навсегда покидает политику. Он основал партию "Грузинская мечта", которая впервые пришла к власти в 2012 году."Конечно, не все получилось так, как мы задумывали и все вместе рассчитывали. К сожалению, наряду с объективными причинами были затруднения и оплошности. Мы, грузины, в основном эмоциональные, мечтающие люди, и, несмотря на то, что правительство "Грузинской мечты" сделало практически все возможное, я хотел бы искренне извиниться перед теми, кто ожидал от нас большего, ожидал более быстрого улучшения экономического положения и был разочарован", - пишет он.Касаемо причин ухода из политики Иванишвили заявил, что, во-первых, он выполнил свою миссию, сформировав надежную команду и достигнув целей, также одной из причин ухода он назвал свой возраст.Иванишвили уверен, что результатами восьмилетнего правления "Грузинской мечты" являются: сокращение бедности, мир, открытая и плюралистическая демократия с свободным общественным и информационным пространством, парламентское правление, утвержденное конституционной реформой, неприятие фетишизма правителей, институционально сбалансированная власть, размежевание правосудия от политики и общественных институтов, верховенство закона и равенство перед ним, установление практики честных выборов и, наконец, своевременный уход из политики по причинам, которым посвящено это письмо.Иванишвили добавил, что целью его прихода в политику в 2011 году было выполнение двух задач: завершение режима экс-президента Михаила Саакашвили путем выборов и беспрепятственное движение страны по евроатлантическому курсу, избранному грузинским народом."В итоге обе задачи были выполнены успешно - мы устранили насильственный режим без кровопролития, путем выборов, и заложили основу восьмилетнему периоду мирного и демократического развития страны. Вопреки настойчивым намерениям оппозиции, мы по-прежнему пользуемся непоколебимой, растущей и мощной поддержкой нашего главного стратегического союзника - Соединенных Штатов и наших европейских партнеров. Грузия - маленькая, но влиятельная, успешная и образцовая демократия не только на постсоветском пространстве, но и в Восточной Европе", - заявил Иванишвили.По словам олигарха, он задолго до прихода к власти знал, какие проблемы стояли перед Грузией, он понимал необходимость налаживания отношений с Россией и видел, что "проблема оккупированных территорий - самое тяжелое наследие, доставшееся от прежней власти".
https://ria.ru/20201110/gruziya-1583795844.html
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бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузия, в мире

Основатель "Грузинской мечты" назвал причины ухода из политики

10:56 11.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВсемирный экономический форум в Давосе
Всемирный экономический форум в Давосе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ТБИЛИСИ, 11 янв - РИА Новости. Основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в своем обращении к народу назвал причины ухода из политики и извинился перед теми, кто ожидал от него большего.
Иванишвили в понедельник утром в обращении к народу Грузии сообщил о том, что навсегда покидает политику. Он основал партию "Грузинская мечта", которая впервые пришла к власти в 2012 году.
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"Конечно, не все получилось так, как мы задумывали и все вместе рассчитывали. К сожалению, наряду с объективными причинами были затруднения и оплошности. Мы, грузины, в основном эмоциональные, мечтающие люди, и, несмотря на то, что правительство "Грузинской мечты" сделало практически все возможное, я хотел бы искренне извиниться перед теми, кто ожидал от нас большего, ожидал более быстрого улучшения экономического положения и был разочарован", - пишет он.
Касаемо причин ухода из политики Иванишвили заявил, что, во-первых, он выполнил свою миссию, сформировав надежную команду и достигнув целей, также одной из причин ухода он назвал свой возраст.
"Буквально через несколько недель мне исполнится 65 лет, и это также один из важных факторов в моем решении завершить политическую карьеру. Этот мой шаг продиктован идеей продвижения молодежи, и он не только не ослабит, но, я уверен, это еще больше укрепит и сделает правящую партию гораздо жизнеспособной и мотивированной, воодушевит наших сторонников и наполнит наше правительство энергией", - пишет он.
Иванишвили уверен, что результатами восьмилетнего правления "Грузинской мечты" являются: сокращение бедности, мир, открытая и плюралистическая демократия с свободным общественным и информационным пространством, парламентское правление, утвержденное конституционной реформой, неприятие фетишизма правителей, институционально сбалансированная власть, размежевание правосудия от политики и общественных институтов, верховенство закона и равенство перед ним, установление практики честных выборов и, наконец, своевременный уход из политики по причинам, которым посвящено это письмо.
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Иванишвили добавил, что целью его прихода в политику в 2011 году было выполнение двух задач: завершение режима экс-президента Михаила Саакашвили путем выборов и беспрепятственное движение страны по евроатлантическому курсу, избранному грузинским народом.
"В итоге обе задачи были выполнены успешно - мы устранили насильственный режим без кровопролития, путем выборов, и заложили основу восьмилетнему периоду мирного и демократического развития страны. Вопреки настойчивым намерениям оппозиции, мы по-прежнему пользуемся непоколебимой, растущей и мощной поддержкой нашего главного стратегического союзника - Соединенных Штатов и наших европейских партнеров. Грузия - маленькая, но влиятельная, успешная и образцовая демократия не только на постсоветском пространстве, но и в Восточной Европе", - заявил Иванишвили.
По словам олигарха, он задолго до прихода к власти знал, какие проблемы стояли перед Грузией, он понимал необходимость налаживания отношений с Россией и видел, что "проблема оккупированных территорий - самое тяжелое наследие, доставшееся от прежней власти".
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