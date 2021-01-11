https://ria.ru/20210111/gruziya-1592532988.html

Основатель "Грузинской мечты" назвал причины ухода из политики

Основатель "Грузинской мечты" назвал причины ухода из политики

Основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в своем обращении к народу назвал причины ухода из политики и извинился перед теми,... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T10:56

2021-01-11T10:56

2021-01-11T10:56

бидзина иванишвили

михаил саакашвили

грузия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/91953/71/919537128_0:361:2913:2000_1920x0_80_0_0_b236b6cdff72ec39dc65b58f8eacfd4c.jpg

ТБИЛИСИ, 11 янв - РИА Новости. Основатель правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили в своем обращении к народу назвал причины ухода из политики и извинился перед теми, кто ожидал от него большего.Иванишвили в понедельник утром в обращении к народу Грузии сообщил о том, что навсегда покидает политику. Он основал партию "Грузинская мечта", которая впервые пришла к власти в 2012 году."Конечно, не все получилось так, как мы задумывали и все вместе рассчитывали. К сожалению, наряду с объективными причинами были затруднения и оплошности. Мы, грузины, в основном эмоциональные, мечтающие люди, и, несмотря на то, что правительство "Грузинской мечты" сделало практически все возможное, я хотел бы искренне извиниться перед теми, кто ожидал от нас большего, ожидал более быстрого улучшения экономического положения и был разочарован", - пишет он.Касаемо причин ухода из политики Иванишвили заявил, что, во-первых, он выполнил свою миссию, сформировав надежную команду и достигнув целей, также одной из причин ухода он назвал свой возраст.Иванишвили уверен, что результатами восьмилетнего правления "Грузинской мечты" являются: сокращение бедности, мир, открытая и плюралистическая демократия с свободным общественным и информационным пространством, парламентское правление, утвержденное конституционной реформой, неприятие фетишизма правителей, институционально сбалансированная власть, размежевание правосудия от политики и общественных институтов, верховенство закона и равенство перед ним, установление практики честных выборов и, наконец, своевременный уход из политики по причинам, которым посвящено это письмо.Иванишвили добавил, что целью его прихода в политику в 2011 году было выполнение двух задач: завершение режима экс-президента Михаила Саакашвили путем выборов и беспрепятственное движение страны по евроатлантическому курсу, избранному грузинским народом."В итоге обе задачи были выполнены успешно - мы устранили насильственный режим без кровопролития, путем выборов, и заложили основу восьмилетнему периоду мирного и демократического развития страны. Вопреки настойчивым намерениям оппозиции, мы по-прежнему пользуемся непоколебимой, растущей и мощной поддержкой нашего главного стратегического союзника - Соединенных Штатов и наших европейских партнеров. Грузия - маленькая, но влиятельная, успешная и образцовая демократия не только на постсоветском пространстве, но и в Восточной Европе", - заявил Иванишвили.По словам олигарха, он задолго до прихода к власти знал, какие проблемы стояли перед Грузией, он понимал необходимость налаживания отношений с Россией и видел, что "проблема оккупированных территорий - самое тяжелое наследие, доставшееся от прежней власти".

https://ria.ru/20201110/gruziya-1583795844.html

https://ria.ru/20201224/gruziya-1590810885.html

https://ria.ru/20201101/vybory-gruziya-1582453007.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бидзина иванишвили, михаил саакашвили, грузия, в мире