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Ожидаемый преемник Авксентьевой будет баллотироваться в мэры Якутска
Ожидаемый преемник Авксентьевой будет баллотироваться в мэры Якутска
Первый заместитель объявившей об отставке мэра Якутска Сарданы Авксентьевой Евгений Григорьев, которому прочат исполнение ее обязанностей, заявил о намерении... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T07:15
2021-01-11T07:15
отставка сарданы авксентьевой
россия
республика саха (якутия)
сардана авксентьева
евгений григорьев
якутск
общество
политика
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ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Первый заместитель объявившей об отставке мэра Якутска Сарданы Авксентьевой Евгений Григорьев, которому прочат исполнение ее обязанностей, заявил о намерении участвовать в выборах главы города.Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке. По ее словам, у нее проблемы со здоровьем, предстоят операции. По словам главы Якутии Айсена Николаева, обязанности главы Якутска до выборов будет исполнять первый заместитель мэра Евгений Григорьев. Якутская гордума сообщила, что примет решение по отставке Авксентьевой 14 января.В должности первого заместителя главы города Григорьев курировал вопросы развития территорий, дорог, строительства и переселения из ветхого и аварийного жилья.
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отставка сарданы авксентьевой, россия, республика саха (якутия), сардана авксентьева, евгений григорьев, якутск, общество, политика

Ожидаемый преемник Авксентьевой будет баллотироваться в мэры Якутска

07:15 11.01.2021
 
© Фото : мэрия ЯкутскаМэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : мэрия Якутска
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ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Первый заместитель объявившей об отставке мэра Якутска Сарданы Авксентьевой Евгений Григорьев, которому прочат исполнение ее обязанностей, заявил о намерении участвовать в выборах главы города.
Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке. По ее словам, у нее проблемы со здоровьем, предстоят операции. По словам главы Якутии Айсена Николаева, обязанности главы Якутска до выборов будет исполнять первый заместитель мэра Евгений Григорьев. Якутская гордума сообщила, что примет решение по отставке Авксентьевой 14 января.

"Только что завершилась встреча у главы нашей республики Айсена Николаева. Айсен Сергеевич и Сардана Владимировна поддержали мое решение принять участие в выборах главы Якутска", - сообщил Григорьев в Instagram.

В должности первого заместителя главы города Григорьев курировал вопросы развития территорий, дорог, строительства и переселения из ветхого и аварийного жилья.
Мэр Якутска Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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"Давления не было": пресс-секретарь мэра Якутска рассказал о ее отставке
 
Отставка Сарданы АвксентьевойРоссияРеспублика Саха (Якутия)Сардана АвксентьеваЕвгений ГригорьевЯкутскОбществоПолитика
 
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