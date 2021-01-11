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После ДТП в Подмосковье госпитализировали 21 человека, сообщил источник
После ДТП в Подмосковье госпитализировали 21 человека, сообщил источник
Более 20 военных госпитализированы в больницы после ДТП на Новорижском шоссе в Московской области, степень тяжести травм уточняется, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:09
2021-01-11T17:18
дтп с военными автобусами в подмосковье
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 20 военных госпитализированы в больницы после ДТП на Новорижском шоссе в Московской области, степень тяжести травм уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.ДТП произошло в понедельник на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным Минобороны, в колонну автобусов врезался не справившийся с управлением водитель гражданского грузовика, погибли четверо военнослужащих. В экстренных службах сообщали о 24 пострадавших."21 человек госпитализирован, степень тяжести уточняется", - сказал собеседник агентства.На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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дтп с военными автобусами в подмосковье, московская область (подмосковье), происшествия

После ДТП в Подмосковье госпитализировали 21 человека, сообщил источник

17:09 11.01.2021 (обновлено: 17:18 11.01.2021)
 
© РИА НовостиДТП на Новой Риге в Подмосковье
ДТП на Новой Риге в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 20 военных госпитализированы в больницы после ДТП на Новорижском шоссе в Московской области, степень тяжести травм уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
ДТП произошло в понедельник на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным Минобороны, в колонну автобусов врезался не справившийся с управлением водитель гражданского грузовика, погибли четверо военнослужащих. В экстренных службах сообщали о 24 пострадавших.
"21 человек госпитализирован, степень тяжести уточняется", - сказал собеседник агентства.
На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 16:25
Опубликовано видео с места ДТП с военными автобусами в Подмосковье
 
ДТП с военными автобусами в ПодмосковьеМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
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