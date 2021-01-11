https://ria.ru/20210111/gospitalizatsiya-1592604464.html

После ДТП в Подмосковье госпитализировали 21 человека, сообщил источник

После ДТП в Подмосковье госпитализировали 21 человека, сообщил источник

Более 20 военных госпитализированы в больницы после ДТП на Новорижском шоссе в Московской области, степень тяжести травм уточняется, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:09

2021-01-11T17:09

2021-01-11T17:18

дтп с военными автобусами в подмосковье

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 20 военных госпитализированы в больницы после ДТП на Новорижском шоссе в Московской области, степень тяжести травм уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.ДТП произошло в понедельник на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным Минобороны, в колонну автобусов врезался не справившийся с управлением водитель гражданского грузовика, погибли четверо военнослужащих. В экстренных службах сообщали о 24 пострадавших."21 человек госпитализирован, степень тяжести уточняется", - сказал собеседник агентства.На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210111/avariya-1592596480.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с военными автобусами в подмосковье, московская область (подмосковье), происшествия