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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210111/golodovka-1592629089.html
Бывший схимонах Сергий объявил сухую голодовку в СИЗО
Бывший схимонах Сергий объявил сухую голодовку в СИЗО
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), находящийся в московском СИЗО-7, объявил сухую голодовку, с момента задержания он похудел на 7 килограммов, рассказала РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T19:07
2021-01-11T19:12
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
бывший схимонах сергий (николай романов)
онк
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), находящийся в московском СИЗО-7, объявил сухую голодовку, с момента задержания он похудел на 7 килограммов, рассказала РИА Новости член столичной ОНК Ева Меркачева.В конце декабря 2020 года ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников говорил РИА Новости, что бывший схимонах отказывается от еды и воды, потому что решил поститься, при этом он заявлял, что голодовкой это не считает."Сергий 5 января написал заявление, что официально объявляет сухую голодовку. Воду он не пьет, а только смазывает ей губы. Членам ОНК Москвы он сказал, что у него есть опыт пятидневной сухой голодовки. Однако сейчас он намерен держать ее либо до своего освобождения под домашний арест, либо до смерти. С момента задержания бывший схимонах похудел на 7 килограммов", - сказала правозащитница.По ее словам, Романов находится в одиночной камере с видеонаблюдением. Врачи ежедневно проверяют его состояние и вес, чувствует он себя удовлетворительно.Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре, после допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в" и "д" части 1 статьи 330 УК РФ) Басманный суд арестовал его на два месяца.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. Также СК РФ сообщил, что арестованный отлученный от церкви схимонах Сергий был ранее судим за убийство и разбойное нападение.
https://rsport.ria.ru/20210111/sergiy-1592523370.html
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), онк

Бывший схимонах Сергий объявил сухую голодовку в СИЗО

19:07 11.01.2021 (обновлено: 19:12 11.01.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), находящийся в московском СИЗО-7, объявил сухую голодовку, с момента задержания он похудел на 7 килограммов, рассказала РИА Новости член столичной ОНК Ева Меркачева.
В конце декабря 2020 года ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников говорил РИА Новости, что бывший схимонах отказывается от еды и воды, потому что решил поститься, при этом он заявлял, что голодовкой это не считает.
"Сергий 5 января написал заявление, что официально объявляет сухую голодовку. Воду он не пьет, а только смазывает ей губы. Членам ОНК Москвы он сказал, что у него есть опыт пятидневной сухой голодовки. Однако сейчас он намерен держать ее либо до своего освобождения под домашний арест, либо до смерти. С момента задержания бывший схимонах похудел на 7 килограммов", - сказала правозащитница.
По ее словам, Романов находится в одиночной камере с видеонаблюдением. Врачи ежедневно проверяют его состояние и вес, чувствует он себя удовлетворительно.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 09:56Религия и мировоззрение
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Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре, после допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в" и "д" части 1 статьи 330 УК РФ) Басманный суд арестовал его на два месяца.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. Также СК РФ сообщил, что арестованный отлученный от церкви схимонах Сергий был ранее судим за убийство и разбойное нападение.
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряБывший схимонах Сергий (Николай Романов)ОНК
 
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