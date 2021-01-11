Бывший схимонах Сергий объявил сухую голодовку в СИЗО
19:07 11.01.2021 (обновлено: 19:12 11.01.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), находящийся в московском СИЗО-7, объявил сухую голодовку, с момента задержания он похудел на 7 килограммов, рассказала РИА Новости член столичной ОНК Ева Меркачева.
В конце декабря 2020 года ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников говорил РИА Новости, что бывший схимонах отказывается от еды и воды, потому что решил поститься, при этом он заявлял, что голодовкой это не считает.
"Сергий 5 января написал заявление, что официально объявляет сухую голодовку. Воду он не пьет, а только смазывает ей губы. Членам ОНК Москвы он сказал, что у него есть опыт пятидневной сухой голодовки. Однако сейчас он намерен держать ее либо до своего освобождения под домашний арест, либо до смерти. С момента задержания бывший схимонах похудел на 7 килограммов", - сказала правозащитница.
По ее словам, Романов находится в одиночной камере с видеонаблюдением. Врачи ежедневно проверяют его состояние и вес, чувствует он себя удовлетворительно.
Бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова) задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре, после допроса его доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве (часть 3 статьи 110.1, часть 3 статьи 148, пункты "в" и "д" части 1 статьи 330 УК РФ) Басманный суд арестовал его на два месяца.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей на территории монастыря и ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами органов профилактики. Адвокат Сергия Светлана Герасимова рассказала РИА Новости о возбуждении еще двух уголовных дел - о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий и самоуправстве. Также СК РФ сообщил, что арестованный отлученный от церкви схимонах Сергий был ранее судим за убийство и разбойное нападение.
29 декабря 2020, 14:25Религия и мировоззрение"Монахине сломали ногу". Как штурмовали Среднеуральский монастырь