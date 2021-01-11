https://ria.ru/20210111/gadzhety-1590780108.html

Самые ожидаемые смартфоны и электроника 2021 года. Обзор РИА Новости

Самые ожидаемые смартфоны и электроника 2021 года. Обзор РИА Новости

Сразу после старого Нового года Samsung представит линию топовых моделей, в летом стоит ждать новый отечественный процессор "Байкал М". И это только начало —... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T08:00

2021-01-11T08:00

2021-01-11T12:59

наука

samsung

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технологии

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Сразу после старого Нового года Samsung представит линию топовых моделей, в летом стоит ждать новый отечественный процессор "Байкал М". И это только начало — 2021-й обещает быть богатым на электронные гаджеты и обновленные модели телефонов. Отчасти к этому располагают перспективы открытия границ и ослабления коронавирусных ограничений. Когда и какие состоятся премьеры — в материале РИА Новости.Смартфон Samsung Galaxy S21Дата выхода: середина январяФлагманские модели смартфонов Samsung, несмотря на трудности, преследующие серию Galaxy S, остаются эталоном топового устройства из мира Android. Флагманское семейство из трех моделей (Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra) представят 14 января. О гаджетах известно многое. Например, что все Galaxy S теперь получат поддержку активного стилуса. Смартфонам дадут экраны с высокой герцовкой, разумеется, построенные на технологии AMOLED. Сохранится региональное деление, когда на одних рынках продают смартфоны на чипах Snapdragon, а на других — Exynos. Россиянам достанется процессор Exynos 2100, в котором исправят многие огрехи, допущенные в S20. И еще одна хорошая новость — возможно, новые Samsung Galaxy S21 будут дешевле предшественников.Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6Дата выхода: веснаПопулярная серия недорогих носимых гаджетов от Xiaomi давно вышла за рамки спортивного применения. Новая генерация вряд ли претерпит большие изменения, ведь бюджет и форм-фактор накладывают свой отпечаток. В Xiaomi Mi Band 6 ожидают минимум два интересных нововведения. Например, вибромотор Mi Haptic, способный отрабатывать вибрацию разной силы и интенсивности, как в дорогих умных часах. От родственных устройств Amazfit браслету достанется и пульсоксиметр — сенсор, измеряющий уровень насыщения крови кислородом. Наконец, хочется верить, что в шестом поколении Mi Band Xiaomi все-таки вернет функциональность чипу NFC, с помощью которого можно расплачиваться.Смартфон iPhone 13Дата выхода: сентябрьЕсли верить инсайдерам, в Купертино собираются вернуться к "доковидному" расписанию выхода iPhone. Значит, iPhone 13 (название условное) представят в сентябре, а на прилавки он попадет в октябре. Пока информации об устройстве мало, но кое-что просочилось. Так, в Apple в новом поколении используют процессоры, выполненные по трехнанометровому техпроцессу. Купертино собирается стать серьезным чипмейкером ARM-платформ, о чем свидетельствует оглушительный успех Apple M1. Опять поговаривают, что в смартфон все-таки вернется система Touch ID, без которой в "масочном режиме" пользователи испытывают проблемы, в том числе с оплатой по Apple Pay. Ждут и изменений в экране: от уменьшения "челки" до частоты обновления дисплея 90-120 герц.Экшен-камера GoPro Hero 10Дата выхода: осеньХотя спрос на экшен-камеры в 2020-м снизился, девятое поколение культовой GoPro потребителям понравилось. Старые недостатки исправили, добавили много нового. Правда, устройство получилось далеко не идеальным, а возросшие габариты и масса сделали использование GoPro Hero 9 как носимого девайса еще сложнее. GoPro Hero 10, скорее всего, станет эволюционным продолжением "девятки". Например, в очередной раз откорректируют фирменную систему стабилизации HyperSmooth и доведут до ума камеру с разрешением 5K. Возможно, станет больше сменных линз, появившихся в девятом поколении. Хотелось бы и повышения стабильности работы самой экшен-камеры: в GoPro Hero 9 пользователи столкнулись с обидными огрехами вроде помех при записи звука.Видеокарты Nvidia на архитектуре LovelaceДата выхода: осеньВидеокарты GeForce GTX 3000, основанные на базе чипов Ampere и представленные осенью 2019-го, до сих пор в дефиците — спрос геймеров превзошел все ожидания. Инсайдеры считают, что "зеленые" готовят следующее поколение графических чипов. Новая архитектура Lovelace основана на пятинанометровом техпроцессе. Эти видеоускорители послужат переходу от Ampere к перспективной многочиповой архитектуре Hopper, которая дебютирует в 2022-2023 годах.ARM-процессор "Байкал"Дата выхода: третий кварталОдна из наиболее ожидаемых новинок — отечественная разработка, процессор "Байкал-М". Речь идет не об оригинальной версии 2019 года, а о новых вариантах. Интересны "Байкал-М/2" и "Байкал-М/2+" тем, что, по задумке разработчиков, они попадут на массовый компьютерный рынок. Например, чипам прочат место в персональных компьютерах, рабочих станциях и серверах. ARM-архитектура, набирающая популярность благодаря Apple, поможет российскому процессору найти покупателя. Техпроцесс здесь не самый тонкий (28 нанометров), но 64-битная архитектура и контроллер оперативной памяти DDR4 выглядят вполне современно. Графическим ядром выступит видеоускоритель Mali-T628. В "Байкал Электроникс" обещают вывести процессоры на рынок уже в третьем квартале. Тогда-то и появятся компьютеры на российском процессоре.Электрокар Hyundai Ioniq 5Дата выхода: конец годаПромышленный гигант Hyundai собирается вывести на российский рынок электромобиль Ioniq 5. Модель, которую пока даже не представили в Южной Корее, обещает стать относительно доступной (пока в России официально продают Audi e-tron и Jaguar I-Pace с ценником от шести миллионов рублей). Базовая версия получит два электромотора с суммарной мощностью 313 лошадиных сил, батареи емкостью 58 киловатт-часов и запас хода в 450 километров. Впрочем, остается главный вопрос — инфраструктура для электромобилей, которой пока не могут похвастаться даже Москва и Санкт-Петербург.

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https://ria.ru/20201211/elektromobil-1588741038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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