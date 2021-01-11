Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20210111/gadzhety-1590780108.html
Самые ожидаемые смартфоны и электроника 2021 года. Обзор РИА Новости
Самые ожидаемые смартфоны и электроника 2021 года. Обзор РИА Новости
Сразу после старого Нового года Samsung представит линию топовых моделей, в летом стоит ждать новый отечественный процессор "Байкал М". И это только начало —... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T08:00
2021-01-11T12:59
наука
samsung
компьютерные технологии
apple iphone
google android
apple
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592554366_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1476a43cbdc6cc285b50dd5745aa7a14.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Сразу после старого Нового года Samsung представит линию топовых моделей, в летом стоит ждать новый отечественный процессор "Байкал М". И это только начало — 2021-й обещает быть богатым на электронные гаджеты и обновленные модели телефонов. Отчасти к этому располагают перспективы открытия границ и ослабления коронавирусных ограничений. Когда и какие состоятся премьеры — в материале РИА Новости.Смартфон Samsung Galaxy S21Дата выхода: середина январяФлагманские модели смартфонов Samsung, несмотря на трудности, преследующие серию Galaxy S, остаются эталоном топового устройства из мира Android. Флагманское семейство из трех моделей (Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra) представят 14 января. О гаджетах известно многое. Например, что все Galaxy S теперь получат поддержку активного стилуса. Смартфонам дадут экраны с высокой герцовкой, разумеется, построенные на технологии AMOLED. Сохранится региональное деление, когда на одних рынках продают смартфоны на чипах Snapdragon, а на других — Exynos. Россиянам достанется процессор Exynos 2100, в котором исправят многие огрехи, допущенные в S20. И еще одна хорошая новость — возможно, новые Samsung Galaxy S21 будут дешевле предшественников.Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6Дата выхода: веснаПопулярная серия недорогих носимых гаджетов от Xiaomi давно вышла за рамки спортивного применения. Новая генерация вряд ли претерпит большие изменения, ведь бюджет и форм-фактор накладывают свой отпечаток. В Xiaomi Mi Band 6 ожидают минимум два интересных нововведения. Например, вибромотор Mi Haptic, способный отрабатывать вибрацию разной силы и интенсивности, как в дорогих умных часах. От родственных устройств Amazfit браслету достанется и пульсоксиметр — сенсор, измеряющий уровень насыщения крови кислородом. Наконец, хочется верить, что в шестом поколении Mi Band Xiaomi все-таки вернет функциональность чипу NFC, с помощью которого можно расплачиваться.Смартфон iPhone 13Дата выхода: сентябрьЕсли верить инсайдерам, в Купертино собираются вернуться к "доковидному" расписанию выхода iPhone. Значит, iPhone 13 (название условное) представят в сентябре, а на прилавки он попадет в октябре. Пока информации об устройстве мало, но кое-что просочилось. Так, в Apple в новом поколении используют процессоры, выполненные по трехнанометровому техпроцессу. Купертино собирается стать серьезным чипмейкером ARM-платформ, о чем свидетельствует оглушительный успех Apple M1. Опять поговаривают, что в смартфон все-таки вернется система Touch ID, без которой в "масочном режиме" пользователи испытывают проблемы, в том числе с оплатой по Apple Pay. Ждут и изменений в экране: от уменьшения "челки" до частоты обновления дисплея 90-120 герц.Экшен-камера GoPro Hero 10Дата выхода: осеньХотя спрос на экшен-камеры в 2020-м снизился, девятое поколение культовой GoPro потребителям понравилось. Старые недостатки исправили, добавили много нового. Правда, устройство получилось далеко не идеальным, а возросшие габариты и масса сделали использование GoPro Hero 9 как носимого девайса еще сложнее. GoPro Hero 10, скорее всего, станет эволюционным продолжением "девятки". Например, в очередной раз откорректируют фирменную систему стабилизации HyperSmooth и доведут до ума камеру с разрешением 5K. Возможно, станет больше сменных линз, появившихся в девятом поколении. Хотелось бы и повышения стабильности работы самой экшен-камеры: в GoPro Hero 9 пользователи столкнулись с обидными огрехами вроде помех при записи звука.Видеокарты Nvidia на архитектуре LovelaceДата выхода: осеньВидеокарты GeForce GTX 3000, основанные на базе чипов Ampere и представленные осенью 2019-го, до сих пор в дефиците — спрос геймеров превзошел все ожидания. Инсайдеры считают, что "зеленые" готовят следующее поколение графических чипов. Новая архитектура Lovelace основана на пятинанометровом техпроцессе. Эти видеоускорители послужат переходу от Ampere к перспективной многочиповой архитектуре Hopper, которая дебютирует в 2022-2023 годах.ARM-процессор "Байкал"Дата выхода: третий кварталОдна из наиболее ожидаемых новинок — отечественная разработка, процессор "Байкал-М". Речь идет не об оригинальной версии 2019 года, а о новых вариантах. Интересны "Байкал-М/2" и "Байкал-М/2+" тем, что, по задумке разработчиков, они попадут на массовый компьютерный рынок. Например, чипам прочат место в персональных компьютерах, рабочих станциях и серверах. ARM-архитектура, набирающая популярность благодаря Apple, поможет российскому процессору найти покупателя. Техпроцесс здесь не самый тонкий (28 нанометров), но 64-битная архитектура и контроллер оперативной памяти DDR4 выглядят вполне современно. Графическим ядром выступит видеоускоритель Mali-T628. В "Байкал Электроникс" обещают вывести процессоры на рынок уже в третьем квартале. Тогда-то и появятся компьютеры на российском процессоре.Электрокар Hyundai Ioniq 5Дата выхода: конец годаПромышленный гигант Hyundai собирается вывести на российский рынок электромобиль Ioniq 5. Модель, которую пока даже не представили в Южной Корее, обещает стать относительно доступной (пока в России официально продают Audi e-tron и Jaguar I-Pace с ценником от шести миллионов рублей). Базовая версия получит два электромотора с суммарной мощностью 313 лошадиных сил, батареи емкостью 58 киловатт-часов и запас хода в 450 километров. Впрочем, остается главный вопрос — инфраструктура для электромобилей, которой пока не могут похвастаться даже Москва и Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20201117/iphone-1584889108.html
https://ria.ru/20201006/defitsit-nvidia-1578376862.html
https://ria.ru/20201211/elektromobil-1588741038.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592554366_151:0:1111:720_1920x0_80_0_0_e7578b0e96bad5b844f6b5815c3ebaa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
samsung, компьютерные технологии, apple iphone, google android, apple, гаджеты, технологии

Самые ожидаемые смартфоны и электроника 2021 года. Обзор РИА Новости

08:00 11.01.2021 (обновлено: 12:59 11.01.2021)
 
Смартфон Samsung Galaxy S21
Смартфон Samsung Galaxy S21 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Сразу после старого Нового года Samsung представит линию топовых моделей, в летом стоит ждать новый отечественный процессор "Байкал М". И это только начало — 2021-й обещает быть богатым на электронные гаджеты и обновленные модели телефонов. Отчасти к этому располагают перспективы открытия границ и ослабления коронавирусных ограничений. Когда и какие состоятся премьеры — в материале РИА Новости.

Смартфон Samsung Galaxy S21

Дата выхода: середина января
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкGalaxy S20 часто критиковали, S21 может вернуть былой авторитет серии
Смартфон - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Galaxy S20 часто критиковали, S21 может вернуть былой авторитет серии
Флагманские модели смартфонов Samsung, несмотря на трудности, преследующие серию Galaxy S, остаются эталоном топового устройства из мира Android. Флагманское семейство из трех моделей (Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra) представят 14 января. О гаджетах известно многое. Например, что все Galaxy S теперь получат поддержку активного стилуса. Смартфонам дадут экраны с высокой герцовкой, разумеется, построенные на технологии AMOLED. Сохранится региональное деление, когда на одних рынках продают смартфоны на чипах Snapdragon, а на других — Exynos. Россиянам достанется процессор Exynos 2100, в котором исправят многие огрехи, допущенные в S20. И еще одна хорошая новость — возможно, новые Samsung Galaxy S21 будут дешевле предшественников.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6

Дата выхода: весна
© XiaomiXiaomi Mi Band 5 оказался очень удачным, но не ультимативным браслетом
Xiaomi Mi Band 5 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Xiaomi
Xiaomi Mi Band 5 оказался очень удачным, но не ультимативным браслетом
Популярная серия недорогих носимых гаджетов от Xiaomi давно вышла за рамки спортивного применения. Новая генерация вряд ли претерпит большие изменения, ведь бюджет и форм-фактор накладывают свой отпечаток. В Xiaomi Mi Band 6 ожидают минимум два интересных нововведения. Например, вибромотор Mi Haptic, способный отрабатывать вибрацию разной силы и интенсивности, как в дорогих умных часах. От родственных устройств Amazfit браслету достанется и пульсоксиметр — сенсор, измеряющий уровень насыщения крови кислородом. Наконец, хочется верить, что в шестом поколении Mi Band Xiaomi все-таки вернет функциональность чипу NFC, с помощью которого можно расплачиваться.

Смартфон iPhone 13

Дата выхода: сентябрь
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОт iPhone 13 фанаты ждут Face ID
Молодой человек держит в руках новый iPhone 12 Pro - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
От iPhone 13 фанаты ждут Face ID
Если верить инсайдерам, в Купертино собираются вернуться к "доковидному" расписанию выхода iPhone. Значит, iPhone 13 (название условное) представят в сентябре, а на прилавки он попадет в октябре. Пока информации об устройстве мало, но кое-что просочилось. Так, в Apple в новом поколении используют процессоры, выполненные по трехнанометровому техпроцессу. Купертино собирается стать серьезным чипмейкером ARM-платформ, о чем свидетельствует оглушительный успех Apple M1. Опять поговаривают, что в смартфон все-таки вернется система Touch ID, без которой в "масочном режиме" пользователи испытывают проблемы, в том числе с оплатой по Apple Pay. Ждут и изменений в экране: от уменьшения "челки" до частоты обновления дисплея 90-120 герц.
iPhone 12 mini - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября 2020, 08:00Наука
Обзор iPhone 12 mini: чем интересен самый маленький смартфон Apple?

Экшен-камера GoPro Hero 10

Дата выхода: осень
© WinFutureGoPro остается эталоном в мире экшен-камер
Action-камера GoPro Hero 9 Black - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© WinFuture
GoPro остается эталоном в мире экшен-камер
Хотя спрос на экшен-камеры в 2020-м снизился, девятое поколение культовой GoPro потребителям понравилось. Старые недостатки исправили, добавили много нового. Правда, устройство получилось далеко не идеальным, а возросшие габариты и масса сделали использование GoPro Hero 9 как носимого девайса еще сложнее. GoPro Hero 10, скорее всего, станет эволюционным продолжением "девятки". Например, в очередной раз откорректируют фирменную систему стабилизации HyperSmooth и доведут до ума камеру с разрешением 5K. Возможно, станет больше сменных линз, появившихся в девятом поколении. Хотелось бы и повышения стабильности работы самой экшен-камеры: в GoPro Hero 9 пользователи столкнулись с обидными огрехами вроде помех при записи звука.

Видеокарты Nvidia на архитектуре Lovelace

Дата выхода: осень
© Фото : NvidiaNvidia пока не преодолела дефицит на видеокарты 2019 года
Игровая видеокарта GeForce RTX 3070 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : Nvidia
Nvidia пока не преодолела дефицит на видеокарты 2019 года
Видеокарты GeForce GTX 3000, основанные на базе чипов Ampere и представленные осенью 2019-го, до сих пор в дефиците — спрос геймеров превзошел все ожидания. Инсайдеры считают, что "зеленые" готовят следующее поколение графических чипов. Новая архитектура Lovelace основана на пятинанометровом техпроцессе. Эти видеоускорители послужат переходу от Ampere к перспективной многочиповой архитектуре Hopper, которая дебютирует в 2022-2023 годах.
Игровая видеокарта GeForce RTX 3070 - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября 2020, 11:11Наука
В Nvidia рассказали, когда исчезнет дефицит на видеокарты RTX 3080 и 3090

ARM-процессор "Байкал"

Дата выхода: третий квартал
© Байкал электрониксBaikal-M станет основой для целого семейства российских ПК
Baikal-M - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Байкал электроникс
Baikal-M станет основой для целого семейства российских ПК
Одна из наиболее ожидаемых новинок — отечественная разработка, процессор "Байкал-М". Речь идет не об оригинальной версии 2019 года, а о новых вариантах. Интересны "Байкал-М/2" и "Байкал-М/2+" тем, что, по задумке разработчиков, они попадут на массовый компьютерный рынок. Например, чипам прочат место в персональных компьютерах, рабочих станциях и серверах. ARM-архитектура, набирающая популярность благодаря Apple, поможет российскому процессору найти покупателя. Техпроцесс здесь не самый тонкий (28 нанометров), но 64-битная архитектура и контроллер оперативной памяти DDR4 выглядят вполне современно. Графическим ядром выступит видеоускоритель Mali-T628. В "Байкал Электроникс" обещают вывести процессоры на рынок уже в третьем квартале. Тогда-то и появятся компьютеры на российском процессоре.

Электрокар Hyundai Ioniq 5

Дата выхода: конец года
© HyundaiHyundai Ioniq 5 пока существует в виде концепта
Hyundai Ioniq 5 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Hyundai
Hyundai Ioniq 5 пока существует в виде концепта
Промышленный гигант Hyundai собирается вывести на российский рынок электромобиль Ioniq 5. Модель, которую пока даже не представили в Южной Корее, обещает стать относительно доступной (пока в России официально продают Audi e-tron и Jaguar I-Pace с ценником от шести миллионов рублей). Базовая версия получит два электромотора с суммарной мощностью 313 лошадиных сил, батареи емкостью 58 киловатт-часов и запас хода в 450 километров. Впрочем, остается главный вопрос — инфраструктура для электромобилей, которой пока не могут похвастаться даже Москва и Санкт-Петербург.
Электромобиль Кама-1, представленный на выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2020 в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря 2020, 13:17
Быстрый, компактный, умный: российский электромобиль "Кама-1"
 
НаукаSamsungкомпьютерные технологииApple iPhoneGoogle AndroidAppleгаджетыТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:33Стало известно, когда Samsung представит смартфон Galaxy S21
15:31Новые фотографии Камалы Харрис вызвали споры в Сети
15:28Челябинских инспекторов ДПС наградят за спасение автобуса с детьми
15:22Названы самые популярные направления для путешествий на автобусе
15:22В Михайловском театре планируют открыть центр вакцинации от коронавируса
15:18Сбитый на переходе в Нижнем Новгороде ребенок умер в больнице
15:18Папа Франциск узаконил право женщин исполнять ряд функций на богослужении
15:15Собянин рассказал о ходе вакцинации от COVID-19 в новогодние праздники
15:13Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
15:12Автоэксперты оценили идею ужесточить наказание за нарушение ПДД
15:09Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19
15:09В Театре Вахтангова рассказали о состоянии заболевшего COVID-19 Ланового
15:09В Москве откроют 30 дополнительных пунктов вакцинации от COVID-19
15:08Эпидемиолог рассказал, в каких случаях необходимо менять состав вакцины
15:07В Туле в ДТП со скорой пострадали пять человек
15:04В Москве откроют запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска
15:02Вирусолог предупредил об опасности лечения CОVID-19 радиацией
15:01Parler удалил пост адвоката Трампа с призывом расстрелять Майка Пенса
15:01Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала вакцину "Спутник V"
14:59Finnair возобновит полеты в Россию
Лента новостейМолния