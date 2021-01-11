Самые ожидаемые смартфоны и электроника 2021 года. Обзор РИА Новости
08:00 11.01.2021 (обновлено: 12:59 11.01.2021)
Смартфон Samsung Galaxy S21
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Кирилл Каримов. Сразу после старого Нового года Samsung представит линию топовых моделей, в летом стоит ждать новый отечественный процессор "Байкал М". И это только начало — 2021-й обещает быть богатым на электронные гаджеты и обновленные модели телефонов. Отчасти к этому располагают перспективы открытия границ и ослабления коронавирусных ограничений. Когда и какие состоятся премьеры — в материале РИА Новости.
Смартфон Samsung Galaxy S21
Дата выхода: середина января
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкGalaxy S20 часто критиковали, S21 может вернуть былой авторитет серии
Galaxy S20 часто критиковали, S21 может вернуть былой авторитет серии
Флагманские модели смартфонов Samsung, несмотря на трудности, преследующие серию Galaxy S, остаются эталоном топового устройства из мира Android. Флагманское семейство из трех моделей (Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra) представят 14 января. О гаджетах известно многое. Например, что все Galaxy S теперь получат поддержку активного стилуса. Смартфонам дадут экраны с высокой герцовкой, разумеется, построенные на технологии AMOLED. Сохранится региональное деление, когда на одних рынках продают смартфоны на чипах Snapdragon, а на других — Exynos. Россиянам достанется процессор Exynos 2100, в котором исправят многие огрехи, допущенные в S20. И еще одна хорошая новость — возможно, новые Samsung Galaxy S21 будут дешевле предшественников.
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6
Дата выхода: весна
© XiaomiXiaomi Mi Band 5 оказался очень удачным, но не ультимативным браслетом
© Xiaomi
Xiaomi Mi Band 5 оказался очень удачным, но не ультимативным браслетом
Популярная серия недорогих носимых гаджетов от Xiaomi давно вышла за рамки спортивного применения. Новая генерация вряд ли претерпит большие изменения, ведь бюджет и форм-фактор накладывают свой отпечаток. В Xiaomi Mi Band 6 ожидают минимум два интересных нововведения. Например, вибромотор Mi Haptic, способный отрабатывать вибрацию разной силы и интенсивности, как в дорогих умных часах. От родственных устройств Amazfit браслету достанется и пульсоксиметр — сенсор, измеряющий уровень насыщения крови кислородом. Наконец, хочется верить, что в шестом поколении Mi Band Xiaomi все-таки вернет функциональность чипу NFC, с помощью которого можно расплачиваться.
Смартфон iPhone 13
Дата выхода: сентябрь
От iPhone 13 фанаты ждут Face ID
Если верить инсайдерам, в Купертино собираются вернуться к "доковидному" расписанию выхода iPhone. Значит, iPhone 13 (название условное) представят в сентябре, а на прилавки он попадет в октябре. Пока информации об устройстве мало, но кое-что просочилось. Так, в Apple в новом поколении используют процессоры, выполненные по трехнанометровому техпроцессу. Купертино собирается стать серьезным чипмейкером ARM-платформ, о чем свидетельствует оглушительный успех Apple M1. Опять поговаривают, что в смартфон все-таки вернется система Touch ID, без которой в "масочном режиме" пользователи испытывают проблемы, в том числе с оплатой по Apple Pay. Ждут и изменений в экране: от уменьшения "челки" до частоты обновления дисплея 90-120 герц.
17 ноября 2020, 08:00НаукаОбзор iPhone 12 mini: чем интересен самый маленький смартфон Apple?
Экшен-камера GoPro Hero 10
Дата выхода: осень
GoPro остается эталоном в мире экшен-камер
Хотя спрос на экшен-камеры в 2020-м снизился, девятое поколение культовой GoPro потребителям понравилось. Старые недостатки исправили, добавили много нового. Правда, устройство получилось далеко не идеальным, а возросшие габариты и масса сделали использование GoPro Hero 9 как носимого девайса еще сложнее. GoPro Hero 10, скорее всего, станет эволюционным продолжением "девятки". Например, в очередной раз откорректируют фирменную систему стабилизации HyperSmooth и доведут до ума камеру с разрешением 5K. Возможно, станет больше сменных линз, появившихся в девятом поколении. Хотелось бы и повышения стабильности работы самой экшен-камеры: в GoPro Hero 9 пользователи столкнулись с обидными огрехами вроде помех при записи звука.
Видеокарты Nvidia на архитектуре Lovelace
Дата выхода: осень
Nvidia пока не преодолела дефицит на видеокарты 2019 года
Видеокарты GeForce GTX 3000, основанные на базе чипов Ampere и представленные осенью 2019-го, до сих пор в дефиците — спрос геймеров превзошел все ожидания. Инсайдеры считают, что "зеленые" готовят следующее поколение графических чипов. Новая архитектура Lovelace основана на пятинанометровом техпроцессе. Эти видеоускорители послужат переходу от Ampere к перспективной многочиповой архитектуре Hopper, которая дебютирует в 2022-2023 годах.
6 октября 2020, 11:11НаукаВ Nvidia рассказали, когда исчезнет дефицит на видеокарты RTX 3080 и 3090
ARM-процессор "Байкал"
Дата выхода: третий квартал
© Байкал электрониксBaikal-M станет основой для целого семейства российских ПК
© Байкал электроникс
Baikal-M станет основой для целого семейства российских ПК
Одна из наиболее ожидаемых новинок — отечественная разработка, процессор "Байкал-М". Речь идет не об оригинальной версии 2019 года, а о новых вариантах. Интересны "Байкал-М/2" и "Байкал-М/2+" тем, что, по задумке разработчиков, они попадут на массовый компьютерный рынок. Например, чипам прочат место в персональных компьютерах, рабочих станциях и серверах. ARM-архитектура, набирающая популярность благодаря Apple, поможет российскому процессору найти покупателя. Техпроцесс здесь не самый тонкий (28 нанометров), но 64-битная архитектура и контроллер оперативной памяти DDR4 выглядят вполне современно. Графическим ядром выступит видеоускоритель Mali-T628. В "Байкал Электроникс" обещают вывести процессоры на рынок уже в третьем квартале. Тогда-то и появятся компьютеры на российском процессоре.
Электрокар Hyundai Ioniq 5
Дата выхода: конец года
© HyundaiHyundai Ioniq 5 пока существует в виде концепта
© Hyundai
Hyundai Ioniq 5 пока существует в виде концепта
Промышленный гигант Hyundai собирается вывести на российский рынок электромобиль Ioniq 5. Модель, которую пока даже не представили в Южной Корее, обещает стать относительно доступной (пока в России официально продают Audi e-tron и Jaguar I-Pace с ценником от шести миллионов рублей). Базовая версия получит два электромотора с суммарной мощностью 313 лошадиных сил, батареи емкостью 58 киловатт-часов и запас хода в 450 километров. Впрочем, остается главный вопрос — инфраструктура для электромобилей, которой пока не могут похвастаться даже Москва и Санкт-Петербург.
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