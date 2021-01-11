https://ria.ru/20210111/davlenie-1592511342.html

"Давления не было": пресс-секретарь мэра Якутска рассказал о ее отставке

"Давления не было": пресс-секретарь мэра Якутска рассказал о ее отставке

Решение Сарданы Авксентьевой уйти с поста мэра Якутска не связано с давлением третьих лиц, заявил пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T05:06

2021-01-11T05:06

2021-01-11T07:16

отставка сарданы авксентьевой

россия

республика саха (якутия)

сардана авксентьева

якутск

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ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Решение Сарданы Авксентьевой уйти с поста мэра Якутска не связано с давлением третьих лиц, заявил пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков.Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке. По ее словам, у нее проблемы со здоровьем, предстоят операции.Сардана Авксентьева – первая женщина-мэр Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии. В ноябре 2020 года Авксентьева стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".

https://ria.ru/20210111/avksenteva-1592510644.html

россия

республика саха (якутия)

якутск

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отставка сарданы авксентьевой, россия, республика саха (якутия), сардана авксентьева, якутск