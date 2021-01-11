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"Давления не было": пресс-секретарь мэра Якутска рассказал о ее отставке
"Давления не было": пресс-секретарь мэра Якутска рассказал о ее отставке
Решение Сарданы Авксентьевой уйти с поста мэра Якутска не связано с давлением третьих лиц, заявил пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T05:06
2021-01-11T07:16
отставка сарданы авксентьевой
россия
республика саха (якутия)
сардана авксентьева
якутск
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ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Решение Сарданы Авксентьевой уйти с поста мэра Якутска не связано с давлением третьих лиц, заявил пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков.Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке. По ее словам, у нее проблемы со здоровьем, предстоят операции.Сардана Авксентьева – первая женщина-мэр Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии. В ноябре 2020 года Авксентьева стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".
https://ria.ru/20210111/avksenteva-1592510644.html
россия
республика саха (якутия)
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отставка сарданы авксентьевой, россия, республика саха (якутия), сардана авксентьева, якутск

"Давления не было": пресс-секретарь мэра Якутска рассказал о ее отставке

05:06 11.01.2021 (обновлено: 07:16 11.01.2021)
 
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации ЯкутскаМэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : Официальный сайт Окружной администрации Якутска
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ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Решение Сарданы Авксентьевой уйти с поста мэра Якутска не связано с давлением третьих лиц, заявил пресс-секретарь главы города Алексей Толстяков.
Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке. По ее словам, у нее проблемы со здоровьем, предстоят операции.

"Хочу подчеркнуть, что это решение было принято без участия третьих лиц, никто никакого давления на главу города не оказывал", - написал Толстяков в Facebook.

Сардана Авксентьева – первая женщина-мэр Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии. В ноябре 2020 года Авксентьева стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".
Мэр Якутска Сардана Авксентьева - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
04:43
Биография Сарданы Авксентьевой
 
Отставка Сарданы АвксентьевойРоссияРеспублика Саха (Якутия)Сардана АвксентьеваЯкутск
 
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