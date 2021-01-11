https://ria.ru/20210111/bryussel-1592606940.html

В участке полиции Брюсселя умер молодой бельгиец

В участке полиции Брюсселя умер молодой бельгиец

Молодой бельгиец скончался по неизвестной причине в полицейском участке Брюсселя после его задержания из-за видеосъемки полицейских, пишет в понедельник... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:24

2021-01-11T17:24

2021-01-11T17:24

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БРЮССЕЛЬ, 11 янв – РИА Новости. Молодой бельгиец скончался по неизвестной причине в полицейском участке Брюсселя после его задержания из-за видеосъемки полицейских, пишет в понедельник бельгийское электронное издание Sudinfo.По имеющейся информации, 23-летний Ибрагима в субботу снимал на свою камеру полицейских, которые проверяли документы на вокзале Гар дю Нор в бельгийской столице. Сообщается, что молодой человек, возможно, нарушил комендантский час и из-за съемки был задержан полицейскими и отправлен в участок, где неожиданно скончался "из-за недомогания".При этом родственники погибшего задаются вопросом об обстоятельствах задержания Ибрагимы, а также о точных причинах его кончины. Они требуют немедленного расследования прокуратуры и угрожают организовать акцию протеста против полицейского произвола.Тема несоразмерного применения силы полицейскими активно обсуждается в Бельгии в последнее время. Очередную волну недовольства спровоцировал недавний инцидент, когда прибывшие по вызову соседей в один из частных домов Брюсселя полицейские в ходе дознания избили и сломали нос жительнице дома.Причиной недовольства вызвавших полицию жителей квартала стали звуки музыки и пения, доносившиеся от соседей. Полиция заподозрила, что в доме проводилась запрещенная из-за карантинных мер вечеринка.Однако, прибыв на место, полицейские обнаружили только проживавшую в доме семью из трех человек, а также подругу несовершеннолетней дочери главы семьи. Сообщалось, что девушки пели в караоке. На неожиданное появление стражей порядка, вломившихся в дом, бурно отреагировали родители, которые начали снимать происходящее на телефон и грубили полицейским, из-за чего одна из сотрудниц полиции заломила за спину руку жительнице дома и повалила ее на землю, разбив лицо и сломав нос.В августе прошлого года достоянием общественности стал еще один инцидент с гибелью задержанного в полицейском участке. Бельгийское агентство Belga сообщило, что родственники скончавшегося в 2018 году в полицейском участке Бельгии гражданина Словакии подали жалобу на действия бельгийской полиции, считая, что смерть мужчины была вызвана действиями полицейских.Инцидент произошел в феврале 2018 года в аэропорту Шарлеруа в окрестностях Брюсселя. Вылетавший в Братиславу 38-летний словак Йозеф Хованец был снят с рейса перед взлетом за хулиганское поведение. Поскольку пассажир вел себя агрессивно, он был помещен в камеру в полицейском участке. В полиции гражданин Словакии начал биться головой о стену и наносить себе увечья, в связи с чем стражам порядка вновь пришлось вмешаться, но у задержанного произошел сердечный приступ, он впал в кому и через несколько суток скончался в больнице.Эта история получила скандальное продолжение после появления в сети видеозаписи из камеры, где содержался Йозеф Хованец. На кадрах женщина-полицейский имитирует нацистское приветствие, вскидывая правую руку вверх, а полицейские, усмирявшие словака, смеются. Кроме того, один из сотрудников полиции жестко фиксирует задержанного и в течение почти четверти часа всем телом придавливает его к кровати. Бельгийские власти проводят расследование в отношении полицейских на видео, ожидается, что суд может пройти в 2021 году.

https://ria.ru/20200607/1572598060.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201227/metro-1591104633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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