https://ria.ru/20210111/braslet-1592565626.html

OnePlus представил браслет, который измеряет насыщение крови кислородом

OnePlus представил браслет, который измеряет насыщение крови кислородом

Компания OnePlus, известная смартфонами для гиков, представила свой первый фитнес-браслет - OnePlus Band. Носимое устройство способно отслеживать не только... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T13:43

2021-01-11T13:43

2021-01-11T13:43

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технологии

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Компания OnePlus, известная смартфонами для гиков, представила свой первый фитнес-браслет - OnePlus Band. Носимое устройство способно отслеживать не только пульс, но и сатурацию.OnePlus Band представляет собой привычный умный браслет начала 2021 года. Устройство получило 1,1-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей с разрешением 126 x 294 пикселей. Пока предлагается 37 стандартных циферблатов и даже есть возможность небольшой кастомизации. В устройстве сравнительно немного спортивных режимов — всего 12 штук. Но, как заявляют в OnePlus, браслет способен обучаться и другим видам физической активности. OnePlus Band получил Bluetooth 5.0 и водонепроницаемость по стандарту IP68. С браслета можно управлять камерой и плеером любого подключенного смартфона.При активной эксплуатации с замером пульса и уровня насыщения кислородом крови OnePlus Band проработает до 14 суток. За устройство в Индии, где оно появится в продаже первым, просят 2 799 рупий (примерно 2 800 рублей), а сменный ремешок обойдется в 399 рупий.

https://ria.ru/20210104/braslet-1589500729.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гаджеты, технологии