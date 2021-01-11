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https://ria.ru/20210111/braslet-1592565626.html
OnePlus представил браслет, который измеряет насыщение крови кислородом
OnePlus представил браслет, который измеряет насыщение крови кислородом
Компания OnePlus, известная смартфонами для гиков, представила свой первый фитнес-браслет - OnePlus Band. Носимое устройство способно отслеживать не только... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T13:43
2021-01-11T13:43
наука
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технологии
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Компания OnePlus, известная смартфонами для гиков, представила свой первый фитнес-браслет - OnePlus Band. Носимое устройство способно отслеживать не только пульс, но и сатурацию.OnePlus Band представляет собой привычный умный браслет начала 2021 года. Устройство получило 1,1-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей с разрешением 126 x 294 пикселей. Пока предлагается 37 стандартных циферблатов и даже есть возможность небольшой кастомизации. В устройстве сравнительно немного спортивных режимов — всего 12 штук. Но, как заявляют в OnePlus, браслет способен обучаться и другим видам физической активности. OnePlus Band получил Bluetooth 5.0 и водонепроницаемость по стандарту IP68. С браслета можно управлять камерой и плеером любого подключенного смартфона.При активной эксплуатации с замером пульса и уровня насыщения кислородом крови OnePlus Band проработает до 14 суток. За устройство в Индии, где оно появится в продаже первым, просят 2 799 рупий (примерно 2 800 рублей), а сменный ремешок обойдется в 399 рупий.
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гаджеты, технологии

OnePlus представил браслет, который измеряет насыщение крови кислородом

13:43 11.01.2021
 
© OnePlusOnePlus Band
OnePlus Band - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© OnePlus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Компания OnePlus, известная смартфонами для гиков, представила свой первый фитнес-браслет - OnePlus Band. Носимое устройство способно отслеживать не только пульс, но и сатурацию.
OnePlus Band представляет собой привычный умный браслет начала 2021 года. Устройство получило 1,1-дюймовый сенсорный AMOLED-дисплей с разрешением 126 x 294 пикселей. Пока предлагается 37 стандартных циферблатов и даже есть возможность небольшой кастомизации.
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В устройстве сравнительно немного спортивных режимов — всего 12 штук. Но, как заявляют в OnePlus, браслет способен обучаться и другим видам физической активности. OnePlus Band получил Bluetooth 5.0 и водонепроницаемость по стандарту IP68. С браслета можно управлять камерой и плеером любого подключенного смартфона.
При активной эксплуатации с замером пульса и уровня насыщения кислородом крови OnePlus Band проработает до 14 суток. За устройство в Индии, где оно появится в продаже первым, просят 2 799 рупий (примерно 2 800 рублей), а сменный ремешок обойдется в 399 рупий.
 
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