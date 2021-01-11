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Байден объяснил кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ
Байден объяснил кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ
Избранный президент США Джо Байден подтвердил, что намерен выдвинуть бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:41
2021-01-11T17:41
уильям бернс
центральное разведывательное управление
фонд карнеги
джо байден
москва
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден подтвердил, что намерен выдвинуть бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ.Байден назвал Бернса "легендарным дипломатом", который подходил к решению сложных вопросов честно и умело."Это именно то, как он будет возглавлять ЦРУ", - добавил он.Бернс служил послом США в Москве с 2005 по 2008 год. Он уволился из рядов внешнеполитической службы в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги.
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уильям бернс, центральное разведывательное управление, фонд карнеги, джо байден, москва, сша, в мире

Байден объяснил кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ

17:41 11.01.2021
 
© РИА Новости / Эдуард Песов / Перейти в фотобанкЗаместитель госсекретаря США Уильям Бернс. Архив
Заместитель госсекретаря США Уильям Бернс. Архив - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Эдуард Песов
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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден подтвердил, что намерен выдвинуть бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ.
"Я прошу посла Билла Бернса возглавить Центральное разведывательное управление, потому что он занимался многими острейшими глобальными вызовами, перед лицом которых мы стоим", - написал Байден в понедельник в Twitter.
Байден назвал Бернса "легендарным дипломатом", который подходил к решению сложных вопросов честно и умело.
"Это именно то, как он будет возглавлять ЦРУ", - добавил он.
Бернс служил послом США в Москве с 2005 по 2008 год. Он уволился из рядов внешнеполитической службы в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги.
Заместитель государственного секретаря США Уильям Бернс выходит из здания министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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Биография Уильяма Бернса
 
Уильям БернсЦентральное разведывательное управлениеФонд КарнегиДжо БайденМоскваСШАВ мире
 
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