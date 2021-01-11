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Байден объяснил кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ
Байден объяснил кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ
Избранный президент США Джо Байден подтвердил, что намерен выдвинуть бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:41
2021-01-11T17:41
2021-01-11T17:41
уильям бернс
центральное разведывательное управление
фонд карнеги
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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден подтвердил, что намерен выдвинуть бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ.Байден назвал Бернса "легендарным дипломатом", который подходил к решению сложных вопросов честно и умело."Это именно то, как он будет возглавлять ЦРУ", - добавил он.Бернс служил послом США в Москве с 2005 по 2008 год. Он уволился из рядов внешнеполитической службы в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги.
https://ria.ru/20210111/berns-1592588931.html
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уильям бернс, центральное разведывательное управление, фонд карнеги, джо байден, москва, сша, в мире