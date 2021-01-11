https://ria.ru/20210111/berns-1592610045.html

Байден объяснил кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ

Байден объяснил кандидатуру Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ

Избранный президент США Джо Байден подтвердил, что намерен выдвинуть бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:41

2021-01-11T17:41

2021-01-11T17:41

уильям бернс

центральное разведывательное управление

фонд карнеги

джо байден

москва

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Избранный президент США Джо Байден подтвердил, что намерен выдвинуть бывшего посла в России Уильяма Бернса на пост директора ЦРУ.Байден назвал Бернса "легендарным дипломатом", который подходил к решению сложных вопросов честно и умело."Это именно то, как он будет возглавлять ЦРУ", - добавил он.Бернс служил послом США в Москве с 2005 по 2008 год. Он уволился из рядов внешнеполитической службы в 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры. В настоящее время он возглавляет Фонд Карнеги.

https://ria.ru/20210111/berns-1592588931.html

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2021

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уильям бернс, центральное разведывательное управление, фонд карнеги, джо байден, москва, сша, в мире