https://ria.ru/20210111/belorussiya-1592645786.html

Тихановская предложила Литве переименовать Белоруссию

Тихановская предложила Литве переименовать Белоруссию

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила Литве изменить официальное название Белоруссии с Baltarùsija на Belarusià, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T21:52

2021-01-11T21:52

2021-01-11T22:54

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

европа

литва

в мире

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МИНСК, 11 янв — РИА Новости. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила Литве изменить официальное название Белоруссии с Baltarùsija на Belarusià, говорится в сообщении политика в Telegram-канале.Соответствующее письмо Тихановская направила министру иностранных дел Габриэлюсу Ландсбергису.Как отмечается в обращении, нынешнее название страны на литовском — Baltarùsija — воспринимается как калька с русского "Белоруссия" и "ведет к ошибочной ассоциации с государством Россия". Из всех предложений Belarusià названа наиболее приемлемым новым наименованием.По мнению Тихановской, изменение официального названия могло бы стать "знаком уважения суверенитета" республики и "поддержки языковой и культурной идентичности белорусского народа".В сообщении говорится, что сейчас 24 государства Европы приблизили официальное название Белоруссии к употребляемому в самой стране оригиналу.Ситуация в БелоруссииВ начале августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов. После этого в республике начались массовые протестные акции. Они продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят по воскресеньям. Власти заявляют о радикализации протестов и о переносе такой активности с улиц городов во дворы, которые, по словам главы государства Александра Лукашенко, могут стать "местом начала гражданской войны". После выборов по инициативе Тихановской в Белоруссии создали Координационный совет по транзиту власти в республике. В связи с этим Генпрокуратура возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти. Тихановскую объявили в межгосударственный розыск в Белоруссии и России. Сейчас она находится в Литве. Некоторые другие оппозиционеры из соображений безопасности также уехали из страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210110/belorussiya-1592478181.html

https://ria.ru/20201222/sanktsii-1590453043.html

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европа

литва

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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, европа, литва, в мире