https://ria.ru/20210111/bayden-1592615315.html

Темой инаугурации Байдена станет "Объединенная Америка"

Темой инаугурации Байдена станет "Объединенная Америка"

Главной темой инаугурации президента США станет "Объединенная Америка", которая отражает приверженность Джо Байдена и избранного вице-президента США Камалы... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T18:04

2021-01-11T18:04

2021-01-11T18:04

выборы президента сша — 2020

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Главной темой инаугурации президента США станет "Объединенная Америка", которая отражает приверженность Джо Байдена и избранного вице-президента США Камалы Харрис к объединению страны, говорится в сообщении команды Байдена переходного периода, поступившем в распоряжение РИА Новости.Инаугурация Байдена пройдет 20 января.Отмечается, что после инаугурации Байден и Харрис с супругами возложат венки к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. На церемонии будут также присутствовать бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон с женами.

https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, сша, в мире