Темой инаугурации Байдена станет "Объединенная Америка"
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Главной темой инаугурации президента США станет "Объединенная Америка", которая отражает приверженность Джо Байдена и избранного вице-президента США Камалы Харрис к объединению страны, говорится в сообщении команды Байдена переходного периода, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Инаугурация Байдена пройдет 20 января.
"Сегодня Комитет по инаугурации президента (PIC) объявил, что темой инаугурации 46-го президента США - Джозефа Байдена-младшего станет "Объединенная Америка". Во время беспрецедентного кризиса и глубоких разногласий "Объединенная Америка" отражает начало нового национального пути, который восстанавливает душу Америки, объединяет страну и прокладывает дорогу к более светлому будущему", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после инаугурации Байден и Харрис с супругами возложат венки к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. На церемонии будут также присутствовать бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон с женами.