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Выборы президента США — 2020
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Темой инаугурации Байдена станет "Объединенная Америка"
Темой инаугурации Байдена станет "Объединенная Америка"
Главной темой инаугурации президента США станет "Объединенная Америка", которая отражает приверженность Джо Байдена и избранного вице-президента США Камалы... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T18:04
2021-01-11T18:04
выборы президента сша — 2020
джо байден
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в мире
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Главной темой инаугурации президента США станет "Объединенная Америка", которая отражает приверженность Джо Байдена и избранного вице-президента США Камалы Харрис к объединению страны, говорится в сообщении команды Байдена переходного периода, поступившем в распоряжение РИА Новости.Инаугурация Байдена пройдет 20 января.Отмечается, что после инаугурации Байден и Харрис с супругами возложат венки к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. На церемонии будут также присутствовать бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон с женами.
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джо байден, сша, в мире

Темой инаугурации Байдена станет "Объединенная Америка"

18:04 11.01.2021
 
© REUTERS / Kevin LamarqueИзбранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне
Избранный президент США Джо Байден во время выступления в Уилмингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© REUTERS / Kevin Lamarque
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Главной темой инаугурации президента США станет "Объединенная Америка", которая отражает приверженность Джо Байдена и избранного вице-президента США Камалы Харрис к объединению страны, говорится в сообщении команды Байдена переходного периода, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Инаугурация Байдена пройдет 20 января.

"Сегодня Комитет по инаугурации президента (PIC) объявил, что темой инаугурации 46-го президента США - Джозефа Байдена-младшего станет "Объединенная Америка". Во время беспрецедентного кризиса и глубоких разногласий "Объединенная Америка" отражает начало нового национального пути, который восстанавливает душу Америки, объединяет страну и прокладывает дорогу к более светлому будущему", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после инаугурации Байден и Харрис с супругами возложат венки к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. На церемонии будут также присутствовать бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон с женами.
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