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Девушка, пострадавшая в ДТП с автобусами в Башкирии, умерла в больнице
Девушка, пострадавшая в ДТП с автобусами в Башкирии, умерла в больнице
Число жертв столкновения двух микроавтобусов в Башкирии достигло трех человек после того, как умерла 17-летняя девушка, находившаяся в реанимации, сообщили РИА... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T16:16
2021-01-11T16:16
радий хабиров
происшествия
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УФА, 11 янв – РИА Новости. Число жертв столкновения двух микроавтобусов в Башкирии достигло трех человек после того, как умерла 17-летняя девушка, находившаяся в реанимации, сообщили РИА Новости в минздраве региона.В воскресенье в Салаватском районе Башкирии столкнулись два Ford Transit, в аварии погибли 6-летний мальчик и 14-летняя девочка. Представитель экстренных служб сегодня сообщил РИА Новости, что количество пострадавших возросло до 16.В понедельник глава региона Радий Хабиров предлагал минздраву перевезти двух сестер, оказавшихся в реанимации в тяжелом состоянии, в московскую больницу, но врачи ответили, что девочки не транспортабельны."Одна из них, 17-летняя девушка, скончалась в реанимации", - сообщили агентству в минздраве региона.
https://ria.ru/20210111/dtp-1592517510.html
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радий хабиров, происшествия

Девушка, пострадавшая в ДТП с автобусами в Башкирии, умерла в больнице

16:16 11.01.2021
 
© Фото : пресс-службы ГИБДД и МЧС РБНа месте ДТП в Башкирии
На месте ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Фото : пресс-службы ГИБДД и МЧС РБ
Читать ria.ru в
УФА, 11 янв – РИА Новости. Число жертв столкновения двух микроавтобусов в Башкирии достигло трех человек после того, как умерла 17-летняя девушка, находившаяся в реанимации, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
В воскресенье в Салаватском районе Башкирии столкнулись два Ford Transit, в аварии погибли 6-летний мальчик и 14-летняя девочка. Представитель экстренных служб сегодня сообщил РИА Новости, что количество пострадавших возросло до 16.
На месте ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
Вчера, 08:50
В Башкирии задержали водителя автобуса после ДТП с двумя погибшими
В понедельник глава региона Радий Хабиров предлагал минздраву перевезти двух сестер, оказавшихся в реанимации в тяжелом состоянии, в московскую больницу, но врачи ответили, что девочки не транспортабельны.
"Одна из них, 17-летняя девушка, скончалась в реанимации", - сообщили агентству в минздраве региона.
На месте ДТП в Башкирии - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
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Число пострадавших в ДТП в Башкирии выросло до 16 человек
 
Радий ХабировПроисшествия
 
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