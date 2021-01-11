https://ria.ru/20210111/bashkiriya-1592594045.html
Девушка, пострадавшая в ДТП с автобусами в Башкирии, умерла в больнице
Девушка, пострадавшая в ДТП с автобусами в Башкирии, умерла в больнице
Число жертв столкновения двух микроавтобусов в Башкирии достигло трех человек после того, как умерла 17-летняя девушка, находившаяся в реанимации, сообщили РИА... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T16:16
2021-01-11T16:16
2021-01-11T16:16
радий хабиров
происшествия
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УФА, 11 янв – РИА Новости. Число жертв столкновения двух микроавтобусов в Башкирии достигло трех человек после того, как умерла 17-летняя девушка, находившаяся в реанимации, сообщили РИА Новости в минздраве региона.В воскресенье в Салаватском районе Башкирии столкнулись два Ford Transit, в аварии погибли 6-летний мальчик и 14-летняя девочка. Представитель экстренных служб сегодня сообщил РИА Новости, что количество пострадавших возросло до 16.В понедельник глава региона Радий Хабиров предлагал минздраву перевезти двух сестер, оказавшихся в реанимации в тяжелом состоянии, в московскую больницу, но врачи ответили, что девочки не транспортабельны."Одна из них, 17-летняя девушка, скончалась в реанимации", - сообщили агентству в минздраве региона.
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радий хабиров, происшествия