В Великобритании предрекли США гражданскую войну и распад
17:40 11.01.2021 (обновлено: 19:11 11.01.2021)
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд предрек Соединенным Штатам "балканизацию", назвав штурм Капитолия беспрецедентным. Его слова приводит Daily Mail.
Как считает дипломат, сторонники Трампа — это "толпа ненавистников", посягнувших на "священные демократические институты". Бывший британский министр уверен, что "огонь ненависти" еще не потушен, а недавние события в Вашингтоне не приведут к окончанию кризиса.
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По мнению Милибэнда, есть риск, что Штаты станут похожими на Балканы в период острой стадии войн и кровопролития. Под "балканизацией" он понимает процесс распада региона на раздробленные этносы, объединенные только общим географическим положением и раздираемые враждой и противоречиями.
"В этом опасность для сегодняшней Америки. Нынешние трения не ограничиваются часовыми поясами или даже политикой. Они затрагивают гораздо более острые вопросы — культуры, самовосприятия, смысла, мировоззрения", — считает Милибэнд.
Эти противоречия раздувают новостные машины, предпочитающие дебатам очернение, отметил он. В случае с США это сопряжено с серьезными рисками, так как многие американцы владеют большим количеством оружия.
Шестого января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение победы Джо Байдена на выборах президента страны. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
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