Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210111/balkanizatsiya-1592609761.html
В Великобритании предрекли США гражданскую войну и распад
В Великобритании предрекли США гражданскую войну и распад
Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд предрек Соединенным Штатам "балканизацию", назвав штурм Капитолия беспрецедентным. Его слова... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T17:40
2021-01-11T19:11
капитолий
дональд трамп
дэвид милибэнд
джо байден
великобритания
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
В Великобритании предрекли США гражданскую войну и распад
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592260702_0:53:960:593_1920x0_80_0_0_0fbb48e86b03699f9fb5409014b744a6.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд предрек Соединенным Штатам "балканизацию", назвав штурм Капитолия беспрецедентным. Его слова приводит Daily Mail.Как считает дипломат, сторонники Трампа — это "толпа ненавистников", посягнувших на "священные демократические институты". Бывший британский министр уверен, что "огонь ненависти" еще не потушен, а недавние события в Вашингтоне не приведут к окончанию кризиса.По мнению Милибэнда, есть риск, что Штаты станут похожими на Балканы в период острой стадии войн и кровопролития. Под "балканизацией" он понимает процесс распада региона на раздробленные этносы, объединенные только общим географическим положением и раздираемые враждой и противоречиями.Эти противоречия раздувают новостные машины, предпочитающие дебатам очернение, отметил он. В случае с США это сопряжено с серьезными рисками, так как многие американцы владеют большим количеством оружия.Шестого января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение победы Джо Байдена на выборах президента страны. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20200614/1572891656.html
https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html
великобритания
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592260702_51:0:960:682_1920x0_80_0_0_429bb0a94cca454ca2cbfaa2ccfc17be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
капитолий, дональд трамп, дэвид милибэнд, джо байден, великобритания, сша, в мире

В Великобритании предрекли США гражданскую войну и распад

17:40 11.01.2021 (обновлено: 19:11 11.01.2021)
 
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд предрек Соединенным Штатам "балканизацию", назвав штурм Капитолия беспрецедентным. Его слова приводит Daily Mail.
Как считает дипломат, сторонники Трампа — это "толпа ненавистников", посягнувших на "священные демократические институты". Бывший британский министр уверен, что "огонь ненависти" еще не потушен, а недавние события в Вашингтоне не приведут к окончанию кризиса.
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.06.2020
14 июня 2020, 08:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
По мнению Милибэнда, есть риск, что Штаты станут похожими на Балканы в период острой стадии войн и кровопролития. Под "балканизацией" он понимает процесс распада региона на раздробленные этносы, объединенные только общим географическим положением и раздираемые враждой и противоречиями.
"В этом опасность для сегодняшней Америки. Нынешние трения не ограничиваются часовыми поясами или даже политикой. Они затрагивают гораздо более острые вопросы — культуры, самовосприятия, смысла, мировоззрения", — считает Милибэнд.
Эти противоречия раздувают новостные машины, предпочитающие дебатам очернение, отметил он. В случае с США это сопряжено с серьезными рисками, так как многие американцы владеют большим количеством оружия.
Шестого января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение победы Джо Байдена на выборах президента страны. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Участники акции протеста сторонников Дональда Трампа и сотрудники полиции у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
Демократы уничтожают Америку. Миру — приготовиться
 
КапитолийДональд ТрампДэвид МилибэндДжо БайденВеликобританияСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:11В Иркутске не зафиксировали разрушений после землетрясения
07:10Эксперты выяснили, сколько россияне потратили на новогодних праздниках
06:55В Екатеринбурге помогут пострадавшим и родным погибших при пожаре
06:48В Совфеде предложили наказывать за "трэш-стримы"
06:46Критики считают, что Зендая получит "Оскар" за роль в "Малкольме и Мари"
06:41Жильцы дома в Екатеринбурге, где произошел пожар, вернулись в квартиры
06:41При пожаре в Екатеринбурге погибли просившие помощь в Twitter мать и дочь
06:29Любитель дрифта: СМИ рассказали о водителе, протаранившем военную колонну
06:12Названа предварительная причина пожара в жилом доме в Екатеринбурге
06:09Иммунолог объяснил спад заболеваемости COVID-19
05:59СК подтвердил гибель восьми человек при пожаре в доме в Екатеринбурге
05:53В Новосибирской области задержали криминального авторитета
05:43В палату представителей хотят внести резолюцию с порицанием Трампа
05:35Польша не ответила на запрос РФ о беседе Качиньского перед катастрофой
05:34США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
05:20СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне
05:19Мексика может использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"
05:16Amazon приостановила выделение средств ряду американских законодателей
05:03В Минобороны рассказали о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
04:51Business Insider рассказал об угрозе авианосцам ВМС США со стороны России
Лента новостейМолния