https://ria.ru/20210111/balkanizatsiya-1592609761.html

В Великобритании предрекли США гражданскую войну и распад

В Великобритании предрекли США гражданскую войну и распад

Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд предрек Соединенным Штатам "балканизацию", назвав штурм Капитолия беспрецедентным. Его слова... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T17:40

2021-01-11T17:40

2021-01-11T19:11

капитолий

дональд трамп

дэвид милибэнд

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В Великобритании предрекли США гражданскую войну и распад

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд предрек Соединенным Штатам "балканизацию", назвав штурм Капитолия беспрецедентным. Его слова приводит Daily Mail.Как считает дипломат, сторонники Трампа — это "толпа ненавистников", посягнувших на "священные демократические институты". Бывший британский министр уверен, что "огонь ненависти" еще не потушен, а недавние события в Вашингтоне не приведут к окончанию кризиса.По мнению Милибэнда, есть риск, что Штаты станут похожими на Балканы в период острой стадии войн и кровопролития. Под "балканизацией" он понимает процесс распада региона на раздробленные этносы, объединенные только общим географическим положением и раздираемые враждой и противоречиями.Эти противоречия раздувают новостные машины, предпочитающие дебатам очернение, отметил он. В случае с США это сопряжено с серьезными рисками, так как многие американцы владеют большим количеством оружия.Шестого января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. Четверо протестующих и один полицейский погибли. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение победы Джо Байдена на выборах президента страны. Демократы в конгрессе намерены вынести Трампу импичмент в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к насилию и беспорядкам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20200614/1572891656.html

https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

капитолий, дональд трамп, дэвид милибэнд, джо байден, великобритания, сша, в мире