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Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что отношения Киева и Москвы рано или поздно наладятся. РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T15:13
2021-01-11T15:13
россия
дмитрий кулеба
мид украины
верховная рада украины
николай азаров (политик)
украина
в мире
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КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что отношения Киева и Москвы рано или поздно наладятся.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен иметь стратегию отношений с Москвой, но украинское общество еще не готово к спокойной беседе о России, хотя такие разговоры нужны."Рано или поздно нам придется урегулировать свои отношения с Россией. Рано или поздно надо договариваться", - сказал Азаров в интервью изданию "Страна.UA".По его словам, у Украины и России много родственных, экономических и культурных связей, которые украинским властям не удается порвать. "Это все равно что два родных брата - разругались, но рано или поздно, чтобы сесть, по рюмке выпить вместе и договориться, забыть ссору раз и навсегда на взаимоприемлемых принципах. Я думаю, что рано или поздно это наступит", - считает Азаров.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20201215/dogovorennosti-1589344393.html
https://ria.ru/20201231/ukraina-1591701528.html
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россия, дмитрий кулеба, мид украины, верховная рада украины, николай азаров (политик), украина, в мире

Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся

15:13 11.01.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНиколай Азаров во время пресс-конференции свидетелей со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича. 26 апреля 2018
Николай Азаров во время пресс-конференции свидетелей со стороны бывшего президента Украины Виктора Януковича. 26 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что отношения Киева и Москвы рано или поздно наладятся.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен иметь стратегию отношений с Москвой, но украинское общество еще не готово к спокойной беседе о России, хотя такие разговоры нужны.
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"Рано или поздно нам придется урегулировать свои отношения с Россией. Рано или поздно надо договариваться", - сказал Азаров в интервью изданию "Страна.UA".
По его словам, у Украины и России много родственных, экономических и культурных связей, которые украинским властям не удается порвать. "Это все равно что два родных брата - разругались, но рано или поздно, чтобы сесть, по рюмке выпить вместе и договориться, забыть ссору раз и навсегда на взаимоприемлемых принципах. Я думаю, что рано или поздно это наступит", - считает Азаров.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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