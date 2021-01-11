В мэрии Якутии рассказали о проблемах со здоровьем у Авксентьевой
06:30 11.01.2021 (обновлено: 07:16 11.01.2021)
ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Проблемы с сердечной-сосудистой системой выявили у Сарданы Авксентьевой, которая заявила об отставке с поста мэра Якутска, сообщил департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации.
Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке. По ее словам, у нее проблемы со здоровьем, предстоят операции. Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель мэра Евгений Григорьев. Якутская гордума примет официальное решение по отставке Авксентьевой 14 января.
Как отметили в мэрии, осенью прошлого года Авксентьева проходила углубленное медобследование, в результате которого врачи выявили несоответствие норме ряда анализов (маркеров).
"Осенью прошлого года Сардана Владимировна проходила углубленное медицинское обследование, врачи выявили несоответствие норме ряда анализов (маркеров). По результатам ПЭТ-КТ врачами принято решение о необходимости проведения хирургических операций, которые должны состояться в ближайшее время. Угрозы ее жизни нет, операции плановые… Также недавно выявлены отклонения в функционировании ее сердечно-сосудистой системы", - сказали в департаменте.
Отмечается, что "в сложившейся ситуации добровольный уход в отставку по состоянию здоровья – предусмотренная Уставом города Якутска процедура и ее личный выбор".
Авксентьева – первая женщина на посту мэра Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии. В ноябре 2020 года стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".