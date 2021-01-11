https://ria.ru/20210111/avksenteva-1592512953.html

В мэрии Якутии рассказали о проблемах со здоровьем у Авксентьевой

В мэрии Якутии рассказали о проблемах со здоровьем у Авксентьевой

Проблемы с сердечной-сосудистой системой выявили у Сарданы Авксентьевой, которая заявила об отставке с поста мэра Якутска, сообщил департамент по связям с... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T06:30

2021-01-11T06:30

2021-01-11T07:16

отставка сарданы авксентьевой

россия

республика саха (якутия)

сардана авксентьева

евгений григорьев

якутск

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ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Проблемы с сердечной-сосудистой системой выявили у Сарданы Авксентьевой, которая заявила об отставке с поста мэра Якутска, сообщил департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации.Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке. По ее словам, у нее проблемы со здоровьем, предстоят операции. Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель мэра Евгений Григорьев. Якутская гордума примет официальное решение по отставке Авксентьевой 14 января.Как отметили в мэрии, осенью прошлого года Авксентьева проходила углубленное медобследование, в результате которого врачи выявили несоответствие норме ряда анализов (маркеров).Отмечается, что "в сложившейся ситуации добровольный уход в отставку по состоянию здоровья – предусмотренная Уставом города Якутска процедура и ее личный выбор".Авксентьева – первая женщина на посту мэра Якутска (выиграла выборы в сентябре 2018 года). В первом распоряжении в качестве главы города приказала продать дорогие машины мэрии. В ноябре 2020 года стала известна по всей стране после того, как заявила, что власти Якутска хотят продать здание мэрии, чтобы переехать в новое помещение "без огромного количества кабинетиков, где каждый чиновник может спрятаться за своей дверкой".

https://ria.ru/20210111/davlenie-1592511342.html

россия

республика саха (якутия)

якутск

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отставка сарданы авксентьевой, россия, республика саха (якутия), сардана авксентьева, евгений григорьев, якутск