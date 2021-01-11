https://ria.ru/20210111/avksenteva-1592512207.html

Авксентьева после отставки станет общественным советником мэра Якутска

Авксентьева после отставки станет общественным советником мэра Якутска

Сардана Авксентьева заявила, что после отставки с должности главы Якутска станет советником мэра на общественных началах. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T06:04

2021-01-11T06:04

2021-01-11T07:16

отставка сарданы авксентьевой

республика саха (якутия)

сардана авксентьева

евгений григорьев

якутск

общество

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584068885_0:56:675:436_1920x0_80_0_0_1a3a579ceec5b8214b57d7d47522ae09.jpg

ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Сардана Авксентьева заявила, что после отставки с должности главы Якутска станет советником мэра на общественных началах.Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке. По ее словам, у нее проблемы со здоровьем, предстоят операции. Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель мэра Евгений Григорьев. Якутская гордума примет официальное решение об отставке Авксентьевой на сессии 14 января.Кроме того, Авксентьева заявила, что прямые выбора мэра пройдут этой весной̆. "Пожалуйста, будьте активными, неравнодушными, не оставайтесь в стороне, обязательно примите участие в голосовании", - призвала она горожан.

https://ria.ru/20210111/davlenie-1592511342.html

республика саха (якутия)

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отставка сарданы авксентьевой, республика саха (якутия), сардана авксентьева, евгений григорьев, якутск, общество, политика