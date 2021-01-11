Авксентьева после отставки станет общественным советником мэра Якутска
06:04 11.01.2021 (обновлено: 07:16 11.01.2021)
ЯКУТСК, 11 янв – РИА Новости. Сардана Авксентьева заявила, что после отставки с должности главы Якутска станет советником мэра на общественных началах.
Авксентьева сообщила в понедельник, что подаст заявление об отставке. По ее словам, у нее проблемы со здоровьем, предстоят операции. Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель мэра Евгений Григорьев. Якутская гордума примет официальное решение об отставке Авксентьевой на сессии 14 января.
"Хоть я и покидаю пост главы, но мне, как всем горожанам, небезразлично, кто возглавит мой родной город, важно, чтобы все наши с вами планы реализовались, осталась честность и открытость власти. Я согласилась с предложением Евгения Григорьева стать его советником, но смогу только на общественных началах. Останусь в рядах городской команды, ровно передам "эстафетную палочку", - заявила она на своей странице в Instagram.
Кроме того, Авксентьева заявила, что прямые выбора мэра пройдут этой весной̆. "Пожалуйста, будьте активными, неравнодушными, не оставайтесь в стороне, обязательно примите участие в голосовании", - призвала она горожан.