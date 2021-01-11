https://ria.ru/20210111/aviatsiya-1592600944.html

На месте ДТП с военными автобусами работает санитарная авиация

На месте ДТП с военными автобусами работает санитарная авиация

На месте ДТП с военными автобусами в Подмосковье работает санавиация, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T16:51

2021-01-11T16:51

2021-01-11T16:59

дтп с военными автобусами в подмосковье

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. На месте ДТП с военными автобусами в Подмосковье работает санавиация, сообщила пресс-служба областного правительства.ДТП произошло сегодня на 28-м километре Новорижского шоссе. По данным Минобороны, в колонну автобусов врезался не справившийся с управлением водитель гражданского грузовика, погибли четверо военнослужащих. ГУМВД сообщило также о 15 пострадавших."На месте работают бригады Центра медицины катастроф, Московской областной станции скорой медицинской помощи. Привлечена санитарная авиация. Информация по состоянию пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.На месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210111/dtp-1592598562.html

московская область (подмосковье)

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Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе Кадры с места ДТП с военными автобусами на Новорижском шоссе 2021-01-11T16:51 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с военными автобусами в подмосковье, московская область (подмосковье), происшествия