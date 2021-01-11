https://ria.ru/20210111/alma-atinskaya-1592505186.html

Станцию московского метро "Алма-Атинская" закроют из-за технических работ

Станцию московского метро "Алма-Атинская" закроют из-за технических работ

Станция московского метро "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии будет временно закрыта из-за технических работ в определенные часы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.01.2021

2021-01-11T00:24

2021-01-11T00:24

2021-01-11T00:24

россия

метро

москва

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Станция московского метро "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии будет временно закрыта из-за технических работ в определенные часы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.Так, 11 и 15 января с 10.00 до 15.00 и 18 января с 12.00 до 17.00 будут проводиться технические работы на станции.Пассажиры могу воспользоваться маршрутами наземного транспорта: автобусом №676, который следует до станций "Красногвардейская" Замоскворецкой линии и "Зябликово" Люблинско-Дмитровской линии, а также автобусами №740 и №764, которые идут до станции "Борисово" Люблинско-Дмитровской линии.

https://ria.ru/20210110/transport-1592461210.html

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2021

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россия, метро, москва