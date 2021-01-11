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Станцию московского метро "Алма-Атинская" закроют из-за технических работ
Станцию московского метро "Алма-Атинская" закроют из-за технических работ
Станция московского метро "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии будет временно закрыта из-за технических работ в определенные часы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.01.2021
2021-01-11T00:24
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россия
метро
москва
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Станция московского метро "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии будет временно закрыта из-за технических работ в определенные часы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.Так, 11 и 15 января с 10.00 до 15.00 и 18 января с 12.00 до 17.00 будут проводиться технические работы на станции.Пассажиры могу воспользоваться маршрутами наземного транспорта: автобусом №676, который следует до станций "Красногвардейская" Замоскворецкой линии и "Зябликово" Люблинско-Дмитровской линии, а также автобусами №740 и №764, которые идут до станции "Борисово" Люблинско-Дмитровской линии.
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россия, метро, москва

Станцию московского метро "Алма-Атинская" закроют из-за технических работ

00:24 11.01.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтанция метро "Алма-Атинская" в Москве
Станция метро Алма-Атинская в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Станция московского метро "Алма-Атинская" Замоскворецкой линии будет временно закрыта из-за технических работ в определенные часы, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Так, 11 и 15 января с 10.00 до 15.00 и 18 января с 12.00 до 17.00 будут проводиться технические работы на станции.
Пассажиры могу воспользоваться маршрутами наземного транспорта: автобусом №676, который следует до станций "Красногвардейская" Замоскворецкой линии и "Зябликово" Люблинско-Дмитровской линии, а также автобусами №740 и №764, которые идут до станции "Борисово" Люблинско-Дмитровской линии.
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