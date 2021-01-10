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У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T10:34
2021-01-10T10:34
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 06.48 по времени UTC (09.48 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 47 километрах к востоку от города Лакаторо на острове Малекула. Очаг залегал на глубине 160 километров.Предупреждения об угрозе возникновения цунами не поступало.
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тихий океан, вануату, сша, в мире

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1

10:34 10.01.2021
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 06.48 по времени UTC (09.48 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 47 километрах к востоку от города Лакаторо на острове Малекула. Очаг залегал на глубине 160 километров.
Предупреждения об угрозе возникновения цунами не поступало.
 
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