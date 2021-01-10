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У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T10:34

2021-01-10T10:34

2021-01-10T10:34

тихий океан

вануату

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов островного государства Вануату в южной части Тихого океана, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 06.48 по времени UTC (09.48 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 47 километрах к востоку от города Лакаторо на острове Малекула. Очаг залегал на глубине 160 километров.Предупреждения об угрозе возникновения цунами не поступало.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихий океан, вануату, сша, в мире