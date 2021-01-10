https://ria.ru/20210110/zaschitniki-1592431355.html

Названы вероятные защитники Трампа в случае разбирательств по импичменту

Названы вероятные защитники Трампа в случае разбирательств по импичменту

Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуры Руди Джулиани и Алана Дершовица в качестве кандидатов на роль защитников на возможном процессе РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T01:17

2021-01-10T01:17

2021-01-10T01:17

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

дональд трамп

рудольф джулиани

джо байден

вашингтон (город)

сша

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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуры Руди Джулиани и Алана Дершовица в качестве кандидатов на роль защитников на возможном процессе об импичменте, сообщил телеканал CNN.Ранее конгрессмен Тед Лью заявил, что статья импичмента в отношении Трампа будет представлена в палате представителей конгресса США уже в понедельник."Ожидается, что его (Трампа - ред.) интересы будет представлять его личный адвокат Руди Джулиани в случае судебного разбирательства по делу об импичменте, сообщили два источника, знакомых с ситуацией", - говорится в сообщении телеканала.Кроме того, по данным телеканала, Трамп "рассматривает возможность найма скандального адвоката Алана Дершовица для своей группы защиты по импичменту".В минувшую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.Лидеры демократов в конгрессе заявили, что намерены подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.

https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html

https://ria.ru/20210109/viking-1592427171.html

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капитолий, дональд трамп, рудольф джулиани, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире