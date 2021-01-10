Названы вероятные защитники Трампа в случае разбирательств по импичменту
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуры Руди Джулиани и Алана Дершовица в качестве кандидатов на роль защитников на возможном процессе об импичменте, сообщил телеканал CNN.
"Столкнувшись с угрозой второго импичмента, президент Дональд Трамп начинает думать о том, кто будет представлять его на судебном процессе в сенате", - сообщил телеканал.
Ранее конгрессмен Тед Лью заявил, что статья импичмента в отношении Трампа будет представлена в палате представителей конгресса США уже в понедельник.
"Ожидается, что его (Трампа - ред.) интересы будет представлять его личный адвокат Руди Джулиани в случае судебного разбирательства по делу об импичменте, сообщили два источника, знакомых с ситуацией", - говорится в сообщении телеканала.
Кроме того, по данным телеканала, Трамп "рассматривает возможность найма скандального адвоката Алана Дершовица для своей группы защиты по импичменту".
В минувшую среду, когда конгресс утверждал результаты президентских выборов, Трамп провел митинг для своих сторонников в Вашингтоне и призвал их идти к Капитолию "помогать слабым республиканцам". После этого толпа сторонников Трампа осадила Капитолий, где заседал конгресс, ворвалась в здание и учинила в нем погром.
На данный момент известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.
Лидеры демократов в конгрессе заявили, что намерены подготовить импичмент Трампу за предполагаемое подстрекательство к беспорядкам. Два министра из кабинета Трампа ушли в отставку в знак протеста. Избранный президент США Джо Байден заявил, что Трамп не способен исполнять свои обязанности.