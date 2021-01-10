https://ria.ru/20210110/wonderwoman-1592452243.html
Рейтинг фильма "Чудо-женщина: 1984" стремительно падает после премьеры
Рейтинг фильма "Чудо-женщина: 1984" стремительно падает после премьеры
Российская премьера фильма "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот состоится только в середине января, однако зрители уже обрушили рейтинг картины, которая доступна в РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T17:57
2021-01-10T17:57
2021-01-10T17:57
кинопоиск
культура
что посмотреть
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
галь гадот
фильмы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588072135_0:27:2064:1189_1920x0_80_0_0_b10537535fb29a5e72247cdadb22763b.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская премьера фильма "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот состоится только в середине января, однако зрители уже обрушили рейтинг картины, которая доступна в США с 25 декабря. Так, на IMDb пользовательская оценка работы режиссера Пэтти Дженкинс опустилась до 5,5 балла. На авторитетном портале Rotten Tomatoes картина про героиню комиксов DC упала до отметки 60 процентов. На Metacritic зрители дали ленте лишь четыре балла из десяти. На российском "КиноПоиске" рейтинг фильма держится на отметке 5,6 балла.Очень низких рейтингов в свое время удостоились "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", “Зеленый Фонарь” и "Человек из стали". Однако, в отличие от этих лент о героях комиксов, у "Чудо-женщины: 1984" изначально были достаточно высокие оценки. Это вторая часть истории о Чудо-женщине, на которую продюсеры возлагали большие надежды. Однако, как заявили представители компании Warner Bros, студия все равно намерена завершить трилогию.
https://ria.ru/20201230/gadot-1591427975.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/07/1588072135_0:0:2064:1548_1920x0_80_0_0_5151262382a407351aeb50ca24d3ab29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кинопоиск, что посмотреть , фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, фильмы
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская премьера фильма "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот состоится только в середине января, однако зрители уже обрушили рейтинг картины, которая доступна в США с 25 декабря.
Так, на IMDb пользовательская оценка работы режиссера Пэтти Дженкинс опустилась до 5,5 балла. На авторитетном портале Rotten Tomatoes картина про героиню комиксов DC упала до отметки 60 процентов. На Metacritic зрители дали ленте лишь четыре балла из десяти. На российском "КиноПоиске" рейтинг фильма держится на отметке 5,6 балла.
Очень низких рейтингов в свое время удостоились "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", “Зеленый Фонарь” и "Человек из стали". Однако, в отличие от этих лент о героях комиксов, у "Чудо-женщины: 1984" изначально были достаточно высокие оценки.
Это вторая часть истории о Чудо-женщине, на которую продюсеры возлагали большие надежды. Однако, как заявили представители компании Warner Bros, студия все равно намерена завершить трилогию.