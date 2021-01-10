https://ria.ru/20210110/wonderwoman-1592452243.html

Рейтинг фильма "Чудо-женщина: 1984" стремительно падает после премьеры

Рейтинг фильма "Чудо-женщина: 1984" стремительно падает после премьеры

Российская премьера фильма "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот состоится только в середине января, однако зрители уже обрушили рейтинг картины, которая доступна в РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T17:57

2021-01-10T17:57

2021-01-10T17:57

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская премьера фильма "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот состоится только в середине января, однако зрители уже обрушили рейтинг картины, которая доступна в США с 25 декабря. Так, на IMDb пользовательская оценка работы режиссера Пэтти Дженкинс опустилась до 5,5 балла. На авторитетном портале Rotten Tomatoes картина про героиню комиксов DC упала до отметки 60 процентов. На Metacritic зрители дали ленте лишь четыре балла из десяти. На российском "КиноПоиске" рейтинг фильма держится на отметке 5,6 балла.Очень низких рейтингов в свое время удостоились "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", “Зеленый Фонарь” и "Человек из стали". Однако, в отличие от этих лент о героях комиксов, у "Чудо-женщины: 1984" изначально были достаточно высокие оценки. Это вторая часть истории о Чудо-женщине, на которую продюсеры возлагали большие надежды. Однако, как заявили представители компании Warner Bros, студия все равно намерена завершить трилогию.

https://ria.ru/20201230/gadot-1591427975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кинопоиск, что посмотреть , фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, галь гадот, фильмы