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Рейтинг фильма "Чудо-женщина: 1984" стремительно падает после премьеры
Рейтинг фильма "Чудо-женщина: 1984" стремительно падает после премьеры
Российская премьера фильма "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот состоится только в середине января, однако зрители уже обрушили рейтинг картины, которая доступна в РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T17:57
2021-01-10T17:57
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская премьера фильма "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот состоится только в середине января, однако зрители уже обрушили рейтинг картины, которая доступна в США с 25 декабря. Так, на IMDb пользовательская оценка работы режиссера Пэтти Дженкинс опустилась до 5,5 балла. На авторитетном портале Rotten Tomatoes картина про героиню комиксов DC упала до отметки 60 процентов. На Metacritic зрители дали ленте лишь четыре балла из десяти. На российском "КиноПоиске" рейтинг фильма держится на отметке 5,6 балла.Очень низких рейтингов в свое время удостоились "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", “Зеленый Фонарь” и "Человек из стали". Однако, в отличие от этих лент о героях комиксов, у "Чудо-женщины: 1984" изначально были достаточно высокие оценки. Это вторая часть истории о Чудо-женщине, на которую продюсеры возлагали большие надежды. Однако, как заявили представители компании Warner Bros, студия все равно намерена завершить трилогию.
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Рейтинг фильма "Чудо-женщина: 1984" стремительно падает после премьеры

17:57 10.01.2021
 
© Warner Bros. (2020)Кадр из фильма "Чудо-женщина: 1984"
Кадр из фильма Чудо-женщина: 1984 - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Warner Bros. (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская премьера фильма "Чудо-женщина: 1984" с Галь Гадот состоится только в середине января, однако зрители уже обрушили рейтинг картины, которая доступна в США с 25 декабря.
Так, на IMDb пользовательская оценка работы режиссера Пэтти Дженкинс опустилась до 5,5 балла. На авторитетном портале Rotten Tomatoes картина про героиню комиксов DC упала до отметки 60 процентов. На Metacritic зрители дали ленте лишь четыре балла из десяти. На российском "КиноПоиске" рейтинг фильма держится на отметке 5,6 балла.
Очень низких рейтингов в свое время удостоились "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", “Зеленый Фонарь” и "Человек из стали". Однако, в отличие от этих лент о героях комиксов, у "Чудо-женщины: 1984" изначально были достаточно высокие оценки.
Это вторая часть истории о Чудо-женщине, на которую продюсеры возлагали большие надежды. Однако, как заявили представители компании Warner Bros, студия все равно намерена завершить трилогию.
Фильм Чудо-женщина: 1984 - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 00:27Культура
Стало известно, где окажется Галь Гадот в "Чудо-женщине 3"
 
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