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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210110/vybory-1592475617.html
Тихановская рассказала, когда необходимо провести выборы в Белоруссии
Тихановская рассказала, когда необходимо провести выборы в Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская полагает, что новые президентские выборы и референдум по новой... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T16:24
2021-01-10T17:33
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская полагает, что новые президентские выборы и референдум по новой конституции должны пройти до конца 2021 года и без действующего главы государства Александра Лукашенко.Ранее Тихановская заявила о готовности возглавить страну в переходный период до новых президентских выборов и отметила, что ее команда разработала проект конституционной реформы. В свою очередь Лукашенко также отмечал, что в республике ведется работа над обновленным проектом конституции. При этом, по его словам, при новой конституции работать президентом он уже не будет. На 11-12 февраля в Минске намечено провести Всебелорусское народное собрание (ВНС). Лукашенко 31 декабря заявил, что оно никакие конституционные нормы страны менять не уполномочено и не будет. Однако в оппозиции не верят, что собрание не будет менять конституцию страны. Однако в программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1" Лукашенко заявил, что поправки в конституцию республики могут быть "обозначены" на ВНС, если делегаты будут к этому готовы.В сообщении в ее telegram-канале также говорится, что в ближайшее время офис Тихановской представит свои предложения по проекту конституции, которые "будут открыты к обсуждению".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.По инициативе Тихановской в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская рассказала, когда необходимо провести выборы в Белоруссии

16:24 10.01.2021 (обновлено: 17:33 10.01.2021)
 
© REUTERS / Hannibal HanschkeЛидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская полагает, что новые президентские выборы и референдум по новой конституции должны пройти до конца 2021 года и без действующего главы государства Александра Лукашенко.
Ранее Тихановская заявила о готовности возглавить страну в переходный период до новых президентских выборов и отметила, что ее команда разработала проект конституционной реформы. В свою очередь Лукашенко также отмечал, что в республике ведется работа над обновленным проектом конституции. При этом, по его словам, при новой конституции работать президентом он уже не будет. На 11-12 февраля в Минске намечено провести Всебелорусское народное собрание (ВНС). Лукашенко 31 декабря заявил, что оно никакие конституционные нормы страны менять не уполномочено и не будет. Однако в оппозиции не верят, что собрание не будет менять конституцию страны. Однако в программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1" Лукашенко заявил, что поправки в конституцию республики могут быть "обозначены" на ВНС, если делегаты будут к этому готовы.
"В 2020-м мы заявили, что не считаем его (Лукашенко – ред.) президентом. Значит, мы не примем никаких его фейков вместо конституции, никаких тайных собраний и инсценированных референдумов, и уж точно – никаких новых законов, пока он удерживает пост с помощью оружия. Новые выборы и народный референдум по новой конституции должны пройти до конца 2021 года и без Лукашенко", - говорится в заявлении Тихановской, опубликованном в ее telegram-канале. Она критически высказалась о возможности внесения поправок в конституцию при действующей власти, назвав такую идею "манипулятивным проектом".
В сообщении в ее telegram-канале также говорится, что в ближайшее время офис Тихановской представит свои предложения по проекту конституции, которые "будут открыты к обсуждению".
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
30 декабря 2020, 13:58Протесты в Белоруссии
Тихановская заявила, что протесты в Белоруссии не "сдулись"
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
По инициативе Тихановской в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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