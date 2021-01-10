https://ria.ru/20210110/vybory-1592475617.html

Тихановская рассказала, когда необходимо провести выборы в Белоруссии

Тихановская рассказала, когда необходимо провести выборы в Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская полагает, что новые президентские выборы и референдум по новой... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T16:24

2021-01-10T16:24

2021-01-10T17:33

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 10 янв – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская полагает, что новые президентские выборы и референдум по новой конституции должны пройти до конца 2021 года и без действующего главы государства Александра Лукашенко.Ранее Тихановская заявила о готовности возглавить страну в переходный период до новых президентских выборов и отметила, что ее команда разработала проект конституционной реформы. В свою очередь Лукашенко также отмечал, что в республике ведется работа над обновленным проектом конституции. При этом, по его словам, при новой конституции работать президентом он уже не будет. На 11-12 февраля в Минске намечено провести Всебелорусское народное собрание (ВНС). Лукашенко 31 декабря заявил, что оно никакие конституционные нормы страны менять не уполномочено и не будет. Однако в оппозиции не верят, что собрание не будет менять конституцию страны. Однако в программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1" Лукашенко заявил, что поправки в конституцию республики могут быть "обозначены" на ВНС, если делегаты будут к этому готовы.В сообщении в ее telegram-канале также говорится, что в ближайшее время офис Тихановской представит свои предложения по проекту конституции, которые "будут открыты к обсуждению".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, оппозиция считает победителем выборов Тихановскую. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.По инициативе Тихановской в Белоруссии был создан координационный совет по транзиту власти. Тихановская и члены президиума координационного совета являются в республике фигурантами уголовных дел, в том числе по факту создания экстремистского формирования и руководства им с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Ряд оппозиционных политиков и сама Тихановская уехали за границу, откуда продолжают свою деятельность. Тихановская объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201230/tikhanovskaya-1591573948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире