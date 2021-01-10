https://ria.ru/20210110/vaktsina-1592499238.html
Вакцины защищают от "британского" штамма коронавируса, заявила Попова
Вакцины защищают от "британского" штамма коронавируса, заявила Попова
Тесты на COVID-19, используемые в России, обнаруживают "британский" штамм вируса, а вакцины защищают от него, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T21:31
2021-01-10T21:31
2021-01-10T21:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591110863_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_2bb5fd283ba3025c186b15d1f2183ab1.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Тесты на COVID-19, используемые в России, обнаруживают "британский" штамм вируса, а вакцины защищают от него, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что новый штамм не вызывает более тяжелого течения, но он, скорее всего, более заразен.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591110863_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_8dd277b0488ac62b4b8fe8cb63933691.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания