https://ria.ru/20210110/vaktsina-1592499238.html

Вакцины защищают от "британского" штамма коронавируса, заявила Попова

Вакцины защищают от "британского" штамма коронавируса, заявила Попова

Тесты на COVID-19, используемые в России, обнаруживают "британский" штамм вируса, а вакцины защищают от него, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T21:31

2021-01-10T21:31

2021-01-10T21:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

великобритания

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Тесты на COVID-19, используемые в России, обнаруживают "британский" штамм вируса, а вакцины защищают от него, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она отметила, что новый штамм не вызывает более тяжелого течения, но он, скорее всего, более заразен.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

россия

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания