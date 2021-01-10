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https://ria.ru/20210110/vaktsina-1592483285.html
Сербия ожидает 500 тысяч доз "Спутника V" для начала массовой вакцинации
Сербия ожидает 500 тысяч доз "Спутника V" для начала массовой вакцинации
Сербия ожидает 500 тысяч доз вакцин от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время для начала массовой вакцинации населения, заявила... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T17:48
2021-01-10T17:48
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
ана брнабич
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 10 янв – РИА Новости. Сербия ожидает 500 тысяч доз вакцин от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время для начала массовой вакцинации населения, заявила премьер Ана Брнабич.В воскресенье Брнабич и госсекретарь (в ранге близком замминистра) здравоохранения Мирсад Джерлек присутствовали при начале вакцинации медперсонала в университетской больнице "Тиршова" в Белграде. По словам главы правительства, до конца января в Сербии будет около 2 миллионов доз вакцин от разных производителей, включая объемы, полученные в конце декабря, а в феврале ожидается прибытие еще до 1,5 миллиона доз."Уверена, что мы можем до конца первой половины года завершить массовую иммунизацию в Сербии, и это наша цель. У нас есть договоренности на 8 миллионов доз вакцин для 4 миллионов человек", - заявила премьер журналистам."Мы уже завтра получаем дополнительное количество вакцины Pfizer – 18 525 доз. Важная новость для граждан Сербии в том, что надлежащие органы КНР одобрили разрешение на экспорт вакцины Sinopharm в Сербию… Ожидаем еще около 500 тысяч доз вакцины "Спутник V", поэтому у нас есть все предпосылки для начала массовой вакцинации", - указала глава правительства Сербии.Джерлек рассказал, что власти Сербии рассчитывают завершить первую фазу вакцинации от COVID-19 около 720 тысяч граждан с препаратами американо-германского производства Pfizer и BioNTech и российским "Спутником V".Сам госсекретарь здравоохранения с главой МВД Сербии Александром Вулиным и спикером парламента Ивицей Дачичем сделали в минувшую среду прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутник V" в ближайший месяц. В Twitter вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Сербии договорились о поставках в страну 2 миллионов доз вакцины. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз из РФ была доставлена в Белград 30 декабря 2020 года.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первые 4875 доз которой были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ана брнабич, сербия, в мире

Сербия ожидает 500 тысяч доз "Спутника V" для начала массовой вакцинации

17:48 10.01.2021
 
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БЕЛГРАД, 10 янв – РИА Новости. Сербия ожидает 500 тысяч доз вакцин от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время для начала массовой вакцинации населения, заявила премьер Ана Брнабич.
В воскресенье Брнабич и госсекретарь (в ранге близком замминистра) здравоохранения Мирсад Джерлек присутствовали при начале вакцинации медперсонала в университетской больнице "Тиршова" в Белграде. По словам главы правительства, до конца января в Сербии будет около 2 миллионов доз вакцин от разных производителей, включая объемы, полученные в конце декабря, а в феврале ожидается прибытие еще до 1,5 миллиона доз.
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"Уверена, что мы можем до конца первой половины года завершить массовую иммунизацию в Сербии, и это наша цель. У нас есть договоренности на 8 миллионов доз вакцин для 4 миллионов человек", - заявила премьер журналистам.
"Мы уже завтра получаем дополнительное количество вакцины Pfizer – 18 525 доз. Важная новость для граждан Сербии в том, что надлежащие органы КНР одобрили разрешение на экспорт вакцины Sinopharm в Сербию… Ожидаем еще около 500 тысяч доз вакцины "Спутник V", поэтому у нас есть все предпосылки для начала массовой вакцинации", - указала глава правительства Сербии.
Джерлек рассказал, что власти Сербии рассчитывают завершить первую фазу вакцинации от COVID-19 около 720 тысяч граждан с препаратами американо-германского производства Pfizer и BioNTech и российским "Спутником V".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Сам госсекретарь здравоохранения с главой МВД Сербии Александром Вулиным и спикером парламента Ивицей Дачичем сделали в минувшую среду прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутник V" в ближайший месяц. В Twitter вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Сербии договорились о поставках в страну 2 миллионов доз вакцины. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз из РФ была доставлена в Белград 30 декабря 2020 года.
Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первые 4875 доз которой были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Ана БрнабичСербияВ мире
 
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