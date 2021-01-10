https://ria.ru/20210110/vaktsina-1592483285.html

Сербия ожидает 500 тысяч доз "Спутника V" для начала массовой вакцинации

Сербия ожидает 500 тысяч доз "Спутника V" для начала массовой вакцинации

Сербия ожидает 500 тысяч доз вакцин от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время для начала массовой вакцинации населения, заявила... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T17:48

2021-01-10T17:48

2021-01-10T17:48

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

ана брнабич

сербия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590368973_0:0:2407:1354_1920x0_80_0_0_c1e353aa110692a1340b79a27c4c11d3.jpg

БЕЛГРАД, 10 янв – РИА Новости. Сербия ожидает 500 тысяч доз вакцин от коронавируса российского производства "Спутник V" в ближайшее время для начала массовой вакцинации населения, заявила премьер Ана Брнабич.В воскресенье Брнабич и госсекретарь (в ранге близком замминистра) здравоохранения Мирсад Джерлек присутствовали при начале вакцинации медперсонала в университетской больнице "Тиршова" в Белграде. По словам главы правительства, до конца января в Сербии будет около 2 миллионов доз вакцин от разных производителей, включая объемы, полученные в конце декабря, а в феврале ожидается прибытие еще до 1,5 миллиона доз."Уверена, что мы можем до конца первой половины года завершить массовую иммунизацию в Сербии, и это наша цель. У нас есть договоренности на 8 миллионов доз вакцин для 4 миллионов человек", - заявила премьер журналистам."Мы уже завтра получаем дополнительное количество вакцины Pfizer – 18 525 доз. Важная новость для граждан Сербии в том, что надлежащие органы КНР одобрили разрешение на экспорт вакцины Sinopharm в Сербию… Ожидаем еще около 500 тысяч доз вакцины "Спутник V", поэтому у нас есть все предпосылки для начала массовой вакцинации", - указала глава правительства Сербии.Джерлек рассказал, что власти Сербии рассчитывают завершить первую фазу вакцинации от COVID-19 около 720 тысяч граждан с препаратами американо-германского производства Pfizer и BioNTech и российским "Спутником V".Сам госсекретарь здравоохранения с главой МВД Сербии Александром Вулиным и спикером парламента Ивицей Дачичем сделали в минувшую среду прививку от коронавируса российской вакциной. Правительство Сербии в тот же день подтвердило поставку большой партии "Спутник V" в ближайший месяц. В Twitter вакцины было заявлено, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Сербии договорились о поставках в страну 2 миллионов доз вакцины. Первая партия вакцины в 2,4 тысячи доз из РФ была доставлена в Белград 30 декабря 2020 года.Вакцинация в Сербии началась 24 декабря препаратом американо-германского производства Pfizer и BioNTech, первые 4875 доз которой были доставлены самолетом в аэропорт Белграда и затем направлены в институт вирусологии и вакцин "Торлак". В январе запланированы более крупные партии.Ранее президент Сербии Александр Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы "подкрепить доверие граждан к вакцинам". Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201225/vaktsina-1590616868.html

https://ria.ru/20201218/vaktsiny-1589505520.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ана брнабич, сербия, в мире