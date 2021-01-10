https://ria.ru/20210110/vaktsina-1592432547.html

Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине "Спутник V"

Bloomberg назвал причины доверять российской вакцине "Спутник V"

Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, которые позволяют доверять вакцине от коронавируса "Спутник V". РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T02:24

2021-01-10T02:24

2021-01-10T02:24

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

bloomberg l.p.

astrazeneca

оксфордский университет

в мире

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, которые позволяют доверять вакцине от коронавируса "Спутник V".По его словам, Россия c этим препаратом входит в пятерку производителей вакцин по числу доз, на которые заключены контракты на предварительный заказ.Журналист обратил внимание, что "Спутник V" прошел клинические испытания третьей фазы. Уровень эффективности прививки, измерявшийся на каждом промежуточном этапе анализа данных, во всех трех случаях превысил 90 процентов. При этом в ходе испытаний не выявили ни одного случая тяжелого течения заболевания.Фазели также отметил сотрудничество России с англо-шведской компанией AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины от коронавируса с применением одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.Журналист добавил, что предпочел бы "прокатиться" на "Спутнике V" вместо того, чтобы "совершить полет к золотым звездам" на вакцине CoronaVac, созданной китайской биофармацевтической компанией SINOVAC. "Спутник V" — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, ее важные преимущества: безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201228/vaktsina-1591272695.html

https://ria.ru/20210105/vaktsina-1592046067.html

https://ria.ru/20210110/sputnik-v-1592429661.html

россия

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, bloomberg l.p., astrazeneca , оксфордский университет, в мире