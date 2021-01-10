Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210110/tragichnoe-nachalo-2021-krushenie-boeing-737-1592490846.html
Трагичное начало 2021: крушение Boeing 737
Трагичное начало 2021: крушение Boeing 737
Место крушения Boeing 737 обнаружили в Яванском море на глубине 23 метров.
2021-01-10T19:39
2021-01-10T19:39
крушение индонезийского boeing 737-500
видео
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592490817_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_955f539ffb5da0b1a39efaa5ee16b8d8.jpg
Лайнер резко потерял высоту через пару минут после взлета и упал в воду, пропав с радаров. На борту находились 62 человека, в том числе шесть членов экипажа, 10 детей и трое младенцев. Между островами Лаки и Ланканг обнаружены фрагменты тел, металлические обломки. Спасателям удалось найти черные ящики.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Трагичное начало 2021: крушение Boeing 737
Место крушения Boeing 737 обнаружили в Яванском море на глубине 23 метров. Лайнер резко потерял высоту через пару минут после взлета и упал в воду, пропав с радаров. На борту находились 62 человека, в том числе шесть членов экипажа, 10 детей и трое младенцев. Между островами Лаки и Ланканг обнаружены фрагменты тел, металлические обломки. Спасателям удалось найти черные ящики.
2021-01-10T19:39
true
PT2M18S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592490817_0:0:481:360_1920x0_80_0_0_61b702b8aaacbaebb372ca56beace778.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, крушение индонезийского boeing 737-500, видео, происшествия
Трагичное начало 2021: крушение Boeing 737
Место крушения Boeing 737 обнаружили в Яванском море на глубине 23 метров.
2021-01-10T19:39
true
PT2M18S

Трагичное начало 2021: крушение Boeing 737

19:39 10.01.2021
 
Читать ria.ru в
Место крушения Boeing 737 обнаружили в Яванском море на глубине 23 метров.
Лайнер резко потерял высоту через пару минут после взлета и упал в воду, пропав с радаров. На борту находились 62 человека, в том числе шесть членов экипажа, 10 детей и трое младенцев. Между островами Лаки и Ланканг обнаружены фрагменты тел, металлические обломки. Спасателям удалось найти черные ящики.
 
Крушение индонезийского Boeing 737-500ВидеоПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Ожидаемый преемник Авксентьевой будет баллотироваться в мэры Якутска
07:07Названа вакансия в Москве с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц
06:43Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки
06:33Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег
06:30В мэрии Якутии рассказали о проблемах со здоровьем у Авксентьевой
06:27Горбачев призвал обсуждать с Байденом недопустимость ядерной войны
06:22Эксперт назвала возможные сценарии по COVID-19 после Нового года
06:16При пожаре в жилом доме в Благовещенске погиб человек
06:08Шведское СМИ опасается газовой войны из-за "Северного потока — 2"
06:04Авксентьева после отставки станет общественным советником мэра Якутска
05:49Забайкальская чиновница извинилась за слова про "поесть и поспать"
05:37Пушков рассказал о серьезном ударе по США со стороны Евросоюза
05:10Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней
05:06"Давления не было": пресс-секретарь мэра Якутска рассказал о ее отставке
04:53В Приморье погиб рыбак, провалившийся под лед на машине
04:49В Индонезии назвали вероятную причину крушения Boeing 737
04:46Пелоси предположила, что Трамп может помиловать самого себя
04:40Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"
04:33Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января
04:30Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту
Лента новостейМолния