https://ria.ru/20210110/tragichnoe-nachalo-2021-krushenie-boeing-737-1592490846.html
Трагичное начало 2021: крушение Boeing 737
Трагичное начало 2021: крушение Boeing 737
Место крушения Boeing 737 обнаружили в Яванском море на глубине 23 метров.
2021-01-10T19:39
2021-01-10T19:39
2021-01-10T19:39
крушение индонезийского boeing 737-500
видео
происшествия
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Лайнер резко потерял высоту через пару минут после взлета и упал в воду, пропав с радаров. На борту находились 62 человека, в том числе шесть членов экипажа, 10 детей и трое младенцев. Между островами Лаки и Ланканг обнаружены фрагменты тел, металлические обломки. Спасателям удалось найти черные ящики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трагичное начало 2021: крушение Boeing 737
Место крушения Boeing 737 обнаружили в Яванском море на глубине 23 метров. Лайнер резко потерял высоту через пару минут после взлета и упал в воду, пропав с радаров. На борту находились 62 человека, в том числе шесть членов экипажа, 10 детей и трое младенцев. Между островами Лаки и Ланканг обнаружены фрагменты тел, металлические обломки. Спасателям удалось найти черные ящики.
2021-01-10T19:39
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PT2M18S
РИА Новости
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видео, крушение индонезийского boeing 737-500, видео, происшествия
Трагичное начало 2021: крушение Boeing 737
Место крушения Boeing 737 обнаружили в Яванском море на глубине 23 метров.