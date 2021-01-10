https://ria.ru/20210110/shtamm-1592502328.html

В России выявили первый случай заражения "британским" штаммом COVID-19

В России выявили первый случай заражения "британским" штаммом COVID-19

У вернувшегося из Великобритании россиянина обнаружили "британский" штамм коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T22:46

2021-01-10T22:46

2021-01-10T22:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

рудн

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. У вернувшегося из Великобритании россиянина обнаружили "британский" штамм коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, с конца ноября из Британии в страну прилетели 32 человека, зараженные коронавирусом, при этом только у одного из них был новый штамм.Он вернулся на родину еще в конце прошлого года, болезнь протекала без симптомов."Он уже не выделяет этот вирус", — отметила Попова.Как защититьсяГлава Роспотребнадзора также добавила, что созданные в России вакцины способны защитить в том числе от "британского" штамма. Это подтверждают данные ПЦР-систем.Попова отметила, что этот вариант вируса не вызывает более тяжелого течения болезни, но, по всей вероятности, более заразен.По мнению доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, особых мер из-за выявления "британского" штамма в России вводить не будут."Если придерживаться всех мер профилактики, то есть дистанцирования и ношения средств индивидуальной респираторной защиты, то нет большого значения, насколько заразный штамм", — заявил он.Он также напомнил, что в Британии не сообщалось о большей опасности вируса. Вознесенский добавил, что вакцинация и формирование естественного иммунитета должны стать основной защитой от коронавируса.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70 процентов заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации. В пятницу в ВОЗ заявили, что заразность нового штамма больше, чем у оригинального, но не настолько, как об этом сообщалось ранее — коэффициент репликации вырос с 1,1 до 1,5.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210110/oproverg-1592472332.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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