В Яванском море обнаружили вероятное место крушения Boeing 737
07:26 10.01.2021 (обновлено: 15:26 10.01.2021)
© REUTERS / Willy KurniawanПоисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Яванском море нашли вероятное место крушения индонезийского самолета Boeing 737-500, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на командующего Вооруженными силами Индонезии.
Водолазы сообщили, что обнаружили обломки на глубине 23 метра.
"Мы получили сообщения от команды водолазов о том, что видимость в воде хорошая, что позволило обнаружить некоторые части самолета <...> Мы уверены, что именно тут разбился самолет", — заявил Хади Тьяджанто.
Cамолет авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты он упал в воду недалеко от острова Лаки. В море между островами Лаки и Ланканг нашли части тел и металлические обломки.
По данным специализированного портала Airlive, на борту находились 62 человека: 46 взрослых, десять детей, из которых трое младенцев, а также два пилота и четверо бортпроводников. По другим данным, на борту было 65 человек. Все они индонезийцы — иностранцев на борту не было.
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