https://ria.ru/20210110/samolet-1592436537.html

В Яванском море обнаружили вероятное место крушения Boeing 737

В Яванском море обнаружили вероятное место крушения Boeing 737

В Яванском море нашли вероятное место крушения индонезийского самолета Boeing 737-500, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на командующего... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T07:26

2021-01-10T07:26

2021-01-10T15:26

джакарта

крушение индонезийского boeing 737-500

яванское море

индонезия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592467955_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_ea0bd3532551998b24e470b83179d02b.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Яванском море нашли вероятное место крушения индонезийского самолета Boeing 737-500, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на командующего Вооруженными силами Индонезии.Водолазы сообщили, что обнаружили обломки на глубине 23 метра.Cамолет авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение накануне днем. Через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты он упал в воду недалеко от острова Лаки. В море между островами Лаки и Ланканг нашли части тел и металлические обломки.По данным специализированного портала Airlive, на борту находились 62 человека: 46 взрослых, десять детей, из которых трое младенцев, а также два пилота и четверо бортпроводников. По другим данным, на борту было 65 человек. Все они индонезийцы — иностранцев на борту не было. Как сообщило поисково-спасательное управление Индонезии, самолет не подавал аварийный сигнал. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо.

https://ria.ru/20210109/aviakatastrofy-1592397270.html

джакарта

яванское море

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джакарта, крушение индонезийского boeing 737-500, яванское море, индонезия, в мире