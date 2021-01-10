https://ria.ru/20210110/priluchnyy-1592470533.html

Павел Прилучный стал неузнаваем после операции, считают поклонники актера

Павел Прилучный стал неузнаваем после операции, считают поклонники актера

После того, как актриса Любовь Аксенова у себя в Инстаграме опубликовала снимок в обнимку с актером Павлом Прилучным, многие подписчики отметили, что лицо... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T15:37

2021-01-10T15:37

2021-01-10T15:37

шоубиз

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. После того, как актриса Любовь Аксенова у себя в Инстаграме опубликовала снимок в обнимку с актером Павлом Прилучным, многие подписчики отметили, что лицо звезды сериала "Мажор" стало неузнаваемым после операции. “Вот это Прилучный изменился”, — прокомментировала zaaya.01. “На Даву стал похож Паша", — отметила natali_o34. “Мажор какой старый”, — написал пользователь abzik478. Даже на фото заметно, что мимика актера стала другой, а улыбаться ему тяжело. Свой пост Аксенова сопроводила комментарием: “Это новая история из жизни Игоря Соколовского (главный герой сериала “Мажор” — Прим. ред.)”. В последнее время у актера черная полоса: он лежал в больнице, куда попал после нападения. Звезду избили в ноябре в Калининграде. До этого Прилучный развелся с Агатой Муцениеце, пара рассталась после девяти лет брака. Сейчас актриса отдыхает на Мальдивах, делясь с подписчиками откровенными снимками.

https://radiosputnik.ria.ru/20201224/priluchnyy-1590761554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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агата муцениеце, павел прилучный, кино и сериалы, новости культуры, шоу-бизнес, сериалы