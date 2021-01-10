https://ria.ru/20210110/pozhar-1592455803.html

В Псковской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме

В Псковской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме

Четыре человека погибли при пожаре в деревенском доме в Великолукском районе Псковской области, следственные органы проводят доследственную проверку, сообщил... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T12:57

2021-01-10T12:57

2021-01-10T15:43

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

псковская область

великолукский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в деревенском доме в Великолукском районе Псковской области, следственные органы проводят доследственную проверку, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель СУСК РФ по региону.По данным областного управления МЧС, сообщение о возгорании в жилом доме на Прудной улице в деревне Еремкино поступило в субботу около 23.00 мск. К ликвидации пожара привлекались 13 человек и 4 единицы техники.По его словам, детей среди погибших нет.

https://ria.ru/20210110/pozhar-1592444462.html

псковская область

великолукский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), псковская область, великолукский район, происшествия