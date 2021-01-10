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В Псковской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
В Псковской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли при пожаре в деревенском доме в Великолукском районе Псковской области, следственные органы проводят доследственную проверку, сообщил... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T12:57
2021-01-10T12:57
2021-01-10T15:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
псковская область
великолукский район
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в деревенском доме в Великолукском районе Псковской области, следственные органы проводят доследственную проверку, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель СУСК РФ по региону.По данным областного управления МЧС, сообщение о возгорании в жилом доме на Прудной улице в деревне Еремкино поступило в субботу около 23.00 мск. К ликвидации пожара привлекались 13 человек и 4 единицы техники.По его словам, детей среди погибших нет.
https://ria.ru/20210110/pozhar-1592444462.html
псковская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), псковская область, великолукский район, происшествия