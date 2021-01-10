https://ria.ru/20210110/pozhar-1592444462.html

В Омской области отец с трехлетней дочерью погибли при пожаре в квартире

В Омской области отец с трехлетней дочерью погибли при пожаре в квартире

Жертвами пожара в Омской области стали отец и трехлетняя дочь, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T10:26

2021-01-10T10:26

2021-01-10T12:39

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592444423_0:98:1040:683_1920x0_80_0_0_6439b4395f85b894071bd91e082844db.jpg

ОМСК, 10 янв — РИА Новости. Жертвами пожара в Омской области стали отец и трехлетняя дочь, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.Как рассказали в МЧС, о пожаре в трехквартирном доме в поселке Любинский стало известно около семи утра. Огонь удалось ликвидировать примерно через 50 минут, площадь пожара составила 35 квадратных метров.Квартира, в которой жила семья из четырех человек, сгорела полностью. Погибли 30-летний отец семейства и трехлетняя девочка, 24-летнюю мать и пятилетнего сына удалось спасти. Сейчас они находятся в больнице, как предполагается, с отравлением угарным газом.На месте происшествия работают следователи. Они возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причины пожара пока не установлены.

https://ria.ru/20210110/pozhar-1592441672.html

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, происшествия