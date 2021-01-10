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В Омской области отец с трехлетней дочерью погибли при пожаре в квартире
В Омской области отец с трехлетней дочерью погибли при пожаре в квартире
Жертвами пожара в Омской области стали отец и трехлетняя дочь, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T10:26
2021-01-10T12:39
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
происшествия
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ОМСК, 10 янв — РИА Новости. Жертвами пожара в Омской области стали отец и трехлетняя дочь, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.Как рассказали в МЧС, о пожаре в трехквартирном доме в поселке Любинский стало известно около семи утра. Огонь удалось ликвидировать примерно через 50 минут, площадь пожара составила 35 квадратных метров.Квартира, в которой жила семья из четырех человек, сгорела полностью. Погибли 30-летний отец семейства и трехлетняя девочка, 24-летнюю мать и пятилетнего сына удалось спасти. Сейчас они находятся в больнице, как предполагается, с отравлением угарным газом.На месте происшествия работают следователи. Они возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причины пожара пока не установлены.
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, происшествия

В Омской области отец с трехлетней дочерью погибли при пожаре в квартире

10:26 10.01.2021 (обновлено: 12:39 10.01.2021)
 
© Фото : ГУ МЧС России по Омской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в поселке Любинский Омской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в поселке Любинский Омской области - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Омской области
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ОМСК, 10 янв — РИА Новости. Жертвами пожара в Омской области стали отец и трехлетняя дочь, сообщили РИА Новости в региональном главке Следственного комитета.
Как рассказали в МЧС, о пожаре в трехквартирном доме в поселке Любинский стало известно около семи утра. Огонь удалось ликвидировать примерно через 50 минут, площадь пожара составила 35 квадратных метров.
Квартира, в которой жила семья из четырех человек, сгорела полностью. Погибли 30-летний отец семейства и трехлетняя девочка, 24-летнюю мать и пятилетнего сына удалось спасти. Сейчас они находятся в больнице, как предполагается, с отравлением угарным газом.
На месте происшествия работают следователи. Они возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Причины пожара пока не установлены.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Омская областьПроисшествия
 
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