https://ria.ru/20210110/politseyskikh-zazhalo-dvermi-vo-vremya-shturma-kapitoliya--1592450713.html

Полицейских зажало дверьми во время штурма Капитолия

Полицейских зажало дверьми во время штурма Капитолия

Полицейские оказались зажаты между дверей во время штурма Капитолия толпой сторонников Трампа в среду. На кадрах силовики пытаются проникнуть внутрь здания, несмотря на мощное противостояние активистов.

2021-01-10T11:52

2021-01-10T11:52

2021-01-10T15:17

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В ходе столкновения правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ. Штурм Капитолия начался после очередного "Марша за спасение Америки" в день оглашения результатов выборов президента США. Протестующие ворвались в здание конгресса, события привели к гибели четверых и аресту 52 человек.

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сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Полицейских зажало дверьми во время штурма Капитолия Полицейские оказались зажаты между дверей во время штурма Капитолия толпой сторонников Трампа в среду. На кадрах силовики пытаются проникнуть внутрь здания, несмотря на мощное противостояние активистов. В ходе столкновения правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ. Штурм Капитолия начался после очередного "Марша за спасение Америки" в день оглашения результатов выборов президента США. Протестующие ворвались в здание Конгресса США, события привели к гибели четверых и аресту 52 человек. 2021-01-10T11:52 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, вашингтон, капитолий, дональд трамп, сша, видео, в мире