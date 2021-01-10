https://ria.ru/20210110/politseyskikh-zazhalo-dvermi-vo-vremya-shturma-kapitoliya--1592450713.html
Полицейских зажало дверьми во время штурма Капитолия
Полицейских зажало дверьми во время штурма Капитолия
Полицейские оказались зажаты между дверей во время штурма Капитолия толпой сторонников Трампа в среду. На кадрах силовики пытаются проникнуть внутрь здания, несмотря на мощное противостояние активистов.
2021-01-10T11:52
2021-01-10T11:52
2021-01-10T15:17
вашингтон
капитолий
дональд трамп
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в мире
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В ходе столкновения правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ. Штурм Капитолия начался после очередного "Марша за спасение Америки" в день оглашения результатов выборов президента США. Протестующие ворвались в здание конгресса, события привели к гибели четверых и аресту 52 человек.
вашингтон
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Полицейских зажало дверьми во время штурма Капитолия
Полицейские оказались зажаты между дверей во время штурма Капитолия толпой сторонников Трампа в среду. На кадрах силовики пытаются проникнуть внутрь здания, несмотря на мощное противостояние активистов. В ходе столкновения правоохранители вынуждены были применить слезоточивый газ. Штурм Капитолия начался после очередного "Марша за спасение Америки" в день оглашения результатов выборов президента США. Протестующие ворвались в здание Конгресса США, события привели к гибели четверых и аресту 52 человек.
2021-01-10T11:52
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PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, вашингтон, капитолий, дональд трамп, сша, видео, в мире
Полицейских зажало дверьми во время штурма Капитолия
Полицейские оказались зажаты между дверей во время штурма Капитолия толпой сторонников Трампа в среду. На кадрах силовики пытаются проникнуть внутрь здания, несмотря на мощное противостояние активистов.
2021-01-10T11:52
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PT1M21S
Полицейских зажало дверьми во время штурма Капитолия
11:52 10.01.2021 (обновлено: 15:17 10.01.2021)
Полицейские оказались зажаты между дверей во время штурма Капитолия толпой сторонников Трампа в среду. На кадрах силовики пытаются проникнуть внутрь здания, несмотря на мощное противостояние активистов.