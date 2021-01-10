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В Москве всю следующую неделю продержатся аномальные морозы
В Москве всю следующую неделю продержатся аномальные морозы
Всю следующую неделю в Москве продержатся морозы около минус 20, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T13:41
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Всю следующую неделю в Москве продержатся морозы около минус 20, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Собеседник агентства отметил, что 12 и 13 января погода существенно не изменится: в Москве под утро будет минус 15-20, в Верхневолжье похолодает до минус 20-25 (местами минус 25-30), днем минус 10-15, на северо-востоке и востоке Центральной России — минус 15-20.Кроме того, по его словам, сугробы в Москве вырастут с 22 до 30 сантиметров, по области — на западе местами до 40 сантиметров, на севере — до 45, что соответствует многолетней норме.
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евгений тишковец, москва, общество

В Москве всю следующую неделю продержатся аномальные морозы

13:41 10.01.2021 (обновлено: 23:34 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Всю следующую неделю в Москве продержатся морозы около минус 20, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящей русской зимой, которой не было как минимум последние два-три года. В ночь на понедельник воздух в регионе остынет до минус 17-22, в дневные часы уже не выше минус 10-15. Не обойдется без незначительного локального снега", — сказал он.

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Собеседник агентства отметил, что 12 и 13 января погода существенно не изменится: в Москве под утро будет минус 15-20, в Верхневолжье похолодает до минус 20-25 (местами минус 25-30), днем минус 10-15, на северо-востоке и востоке Центральной России — минус 15-20.

"В четверг и пятницу барический статус-кво в противостоянии будет нарушен и баланс сил изменится в пользу южного циклона, который забросит заряды снега, что чуть смягчит морозы, но ненадолго. К выходным вновь усилится северная тяга ветров, начнется ультраполярное вторжение с Карского моря. Ночами морозы окрепнут до минус 20-25, днем всего минус 13-18, что почти на десять градусов ниже положенного по многолетней норме. И, по всей видимости, январские морозы — это надолго", — добавил Тишковец.

Кроме того, по его словам, сугробы в Москве вырастут с 22 до 30 сантиметров, по области — на западе местами до 40 сантиметров, на севере — до 45, что соответствует многолетней норме.
 
Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
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