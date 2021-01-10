https://ria.ru/20210110/pogoda-1592460007.html

В Москве всю следующую неделю продержатся аномальные морозы

В Москве всю следующую неделю продержатся аномальные морозы

Всю следующую неделю в Москве продержатся морозы около минус 20, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T13:41

2021-01-10T13:41

2021-01-10T23:34

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Всю следующую неделю в Москве продержатся морозы около минус 20, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Собеседник агентства отметил, что 12 и 13 января погода существенно не изменится: в Москве под утро будет минус 15-20, в Верхневолжье похолодает до минус 20-25 (местами минус 25-30), днем минус 10-15, на северо-востоке и востоке Центральной России — минус 15-20.Кроме того, по его словам, сугробы в Москве вырастут с 22 до 30 сантиметров, по области — на западе местами до 40 сантиметров, на севере — до 45, что соответствует многолетней норме.

https://ria.ru/20210109/pogoda-1592360100.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество