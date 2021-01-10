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Девушка сделала подарок парню и потребовала денег
Девушка сделала подарок парню и потребовала денег
Британка подарила своему парню на Рождество лотерейный билет и после выигрыша потребовала часть куша. Об этом сообщила сестра мужчины, которая спросила... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T16:48
2021-01-10T16:48
2021-01-10T21:12
великобритания
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Британка подарила своему парню на Рождество лотерейный билет и после выигрыша потребовала часть куша. Об этом сообщила сестра мужчины, которая спросила подписчиков в Instagram, как поступить ее брату.Выигрыш составил 500 фунтов (более 50 тысяч рублей).Большинство пользователей в комментариях назвали требование девушки поделиться странным, ведь билет был подарком, соответственно, и выигрыш должен принадлежать мужчине."Это как подарить кому-то блендер на Рождество, а потом требовать от него, чтобы он готовил тебе смузи", — отметили подписчики.Но нашлись и те, кто придумал решение, которое могло бы устроить обоих."Будь я на его месте, я бы забронировал нам с девушкой небольшое путешествие на выходные или что-то классное, что мы могли бы сделать вместе", — написал один из пользователей.
https://ria.ru/20201205/dzhekpot-1587800416.html
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великобритания
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Британка подарила своему парню на Рождество лотерейный билет и после выигрыша потребовала часть куша. Об этом сообщила сестра мужчины, которая спросила подписчиков в Instagram
, как поступить ее брату.
Выигрыш составил 500 фунтов (более 50 тысяч рублей).
Большинство пользователей в комментариях назвали требование девушки поделиться странным, ведь билет был подарком, соответственно, и выигрыш должен принадлежать мужчине.
"Это как подарить кому-то блендер на Рождество, а потом требовать от него, чтобы он готовил тебе смузи", — отметили подписчики.
Но нашлись и те, кто придумал решение, которое могло бы устроить обоих.
"Будь я на его месте, я бы забронировал нам с девушкой небольшое путешествие на выходные или что-то классное, что мы могли бы сделать вместе", — написал один из пользователей.