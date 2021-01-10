https://ria.ru/20210110/podarok-1592477636.html

Девушка сделала подарок парню и потребовала денег

Девушка сделала подарок парню и потребовала денег

Британка подарила своему парню на Рождество лотерейный билет и после выигрыша потребовала часть куша. Об этом сообщила сестра мужчины, которая спросила... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T16:48

2021-01-10T16:48

2021-01-10T21:12

великобритания

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/154794/47/1547944716_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a45c9a31804b9fe6940c102d942e7450.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Британка подарила своему парню на Рождество лотерейный билет и после выигрыша потребовала часть куша. Об этом сообщила сестра мужчины, которая спросила подписчиков в Instagram, как поступить ее брату.Выигрыш составил 500 фунтов (более 50 тысяч рублей).Большинство пользователей в комментариях назвали требование девушки поделиться странным, ведь билет был подарком, соответственно, и выигрыш должен принадлежать мужчине."Это как подарить кому-то блендер на Рождество, а потом требовать от него, чтобы он готовил тебе смузи", — отметили подписчики.Но нашлись и те, кто придумал решение, которое могло бы устроить обоих."Будь я на его месте, я бы забронировал нам с девушкой небольшое путешествие на выходные или что-то классное, что мы могли бы сделать вместе", — написал один из пользователей.

https://ria.ru/20201205/dzhekpot-1587800416.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания