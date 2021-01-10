Американский депутат ушел в отставку после участия в штурме Капитолия
© РИА Новости / Алан Булкаты / Перейти в фотобанкМужчина с флагом сторонников Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Депутат заксобрания Западной Вирджинии Деррек Эванс ушел в отставку после того, как принял участие в штурме Капитолия, сообщает издание Axios.
"Деррек Эванс, депутат Западной Вирджинии, который снял себя, штурмующим Капитолий США …, уволился из Палаты делегатов штата в субботу", - говорится в публикации.
Ранее министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Эванса за участие в беспорядках в Капитолии.
Конгрессмен, который в соцсетях вел прямую трансляцию захвата сторонниками Дональда Трампа Капитолия в среду и поддерживал демонстрантов, обвиняется в "незаконном проникновении на запрещенную к проходу территорию". В эфире, который конгрессмен, одетый в мотоциклетный шлем, вел от Капитолия, он, в частности, провозгласил: "Мы внутри! Мы внутри! Эванс в Капитолии!".
Республиканец Эванс, действия которого осудили его однопартийцы, был приведен к присяге в качестве избранного представителя палаты делегатов штата Западная Вирджиния в декабре.
В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли пять человек, один из них - сотрудник полиции Капитолия.