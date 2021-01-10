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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210110/otstavka-1592431864.html
Американский депутат ушел в отставку после участия в штурме Капитолия
Американский депутат ушел в отставку после участия в штурме Капитолия
Депутат заксобрания Западной Вирджинии Деррек Эванс ушел в отставку после того, как принял участие в штурме Капитолия, сообщает издание Axios. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T01:39
2021-01-10T01:39
захват капитолия в вашингтоне
вашингтон
капитолий
дональд трамп
министерство юстиции сша
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Депутат заксобрания Западной Вирджинии Деррек Эванс ушел в отставку после того, как принял участие в штурме Капитолия, сообщает издание Axios.Ранее министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Эванса за участие в беспорядках в Капитолии.Конгрессмен, который в соцсетях вел прямую трансляцию захвата сторонниками Дональда Трампа Капитолия в среду и поддерживал демонстрантов, обвиняется в "незаконном проникновении на запрещенную к проходу территорию". В эфире, который конгрессмен, одетый в мотоциклетный шлем, вел от Капитолия, он, в частности, провозгласил: "Мы внутри! Мы внутри! Эванс в Капитолии!".Республиканец Эванс, действия которого осудили его однопартийцы, был приведен к присяге в качестве избранного представителя палаты делегатов штата Западная Вирджиния в декабре.В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли пять человек, один из них - сотрудник полиции Капитолия.
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вашингтон, капитолий, дональд трамп, министерство юстиции сша, джо байден, сша, в мире

Американский депутат ушел в отставку после участия в штурме Капитолия

01:39 10.01.2021
 
© РИА Новости / Алан Булкаты / Перейти в фотобанкМужчина с флагом сторонников Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне
Мужчина с флагом сторонников Дональда Трампа на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Алан Булкаты
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Депутат заксобрания Западной Вирджинии Деррек Эванс ушел в отставку после того, как принял участие в штурме Капитолия, сообщает издание Axios.
"Деррек Эванс, депутат Западной Вирджинии, который снял себя, штурмующим Капитолий США …, уволился из Палаты делегатов штата в субботу", - говорится в публикации.
Ранее министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Эванса за участие в беспорядках в Капитолии.
Конгрессмен, который в соцсетях вел прямую трансляцию захвата сторонниками Дональда Трампа Капитолия в среду и поддерживал демонстрантов, обвиняется в "незаконном проникновении на запрещенную к проходу территорию". В эфире, который конгрессмен, одетый в мотоциклетный шлем, вел от Капитолия, он, в частности, провозгласил: "Мы внутри! Мы внутри! Эванс в Капитолии!".
Республиканец Эванс, действия которого осудили его однопартийцы, был приведен к присяге в качестве избранного представителя палаты делегатов штата Западная Вирджиния в декабре.
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В среду сторонники президента Дональда Трампа вскоре после митинга, где выступал президент, ворвались в Капитолий США. Капитолию нанесен материальный ущерб. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. На этом фоне лидеры демократов в сенате призвали к импичменту Трампу или его отстранению по поправке к Конституции о недееспособности президента. В результате протестов погибли пять человек, один из них - сотрудник полиции Капитолия.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеВашингтонКапитолийДональд ТрампМинистерство юстиции СШАДжо БайденСШАВ мире
 
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