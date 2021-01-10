https://ria.ru/20210110/natsionalizm-1592502653.html

Генсек ООН упрекнул богатые страны в "вакцинном национализме"

Генсек ООН упрекнул богатые страны в "вакцинном национализме"

Некоторые богатые страны соперничают в борьбе за приобретение вакцины от коронавируса, стремясь обеспечить прежде всего свой народ, заявил генсек ООН Антониу... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T22:50

2021-01-10T22:50

2021-01-10T22:50

распространение нового коронавируса

антониу гутерреш

генеральная ассамблея оон

воз

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ООН, 10 янв – РИА Новости. Некоторые богатые страны соперничают в борьбе за приобретение вакцины от коронавируса, стремясь обеспечить прежде всего свой народ, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН.Первое заседание ГА ООН состоялось 10 января 1946 года в зале Вестминстерского дворца в Лондоне."Я благодарю правительство и народ Великобритании за поддержки механизма COVAX, созданного ВОЗ, чтобы гарантировать, что вакцины будут доступным для всех как глобальное общественное благо", - указал он.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

великобритания

лондон

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, генеральная ассамблея оон, воз, великобритания, лондон, оон, в мире