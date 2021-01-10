Генсек ООН упрекнул богатые страны в "вакцинном национализме"
© РИА Новости / Григорий СысоевГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на пленарном заседании ПМЭФ 2019
ООН, 10 янв – РИА Новости. Некоторые богатые страны соперничают в борьбе за приобретение вакцины от коронавируса, стремясь обеспечить прежде всего свой народ, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая в рамках мероприятия, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания Генассамблеи ООН.
Первое заседание ГА ООН состоялось 10 января 1946 года в зале Вестминстерского дворца в Лондоне.
"Пандемия COVID-19 высветила серьезные пробелы в мировом сотрудничестве и солидарности. Совсем недавно мы наблюдали это в виде "вакцинного национализма", когда некоторые богатые страны конкурируют за покупку вакцин для своего населения, без оказания каких-либо внимания к бедным (государствам- ред.)", - сказал Гутерреш.
"Я благодарю правительство и народ Великобритании за поддержки механизма COVAX, созданного ВОЗ, чтобы гарантировать, что вакцины будут доступным для всех как глобальное общественное благо", - указал он.
COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
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