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Журналистка поделилась впечатлениями от общения с сыном Лукашенко
Журналистка поделилась впечатлениями от общения с сыном Лукашенко
Российская журналистка Наиля Аскер-Заде рассказала в Instagram об опыте общения с младшим сыном белорусского президента Николаем Лукашенко. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T03:05
2021-01-10T03:05
россия
николай лукашенко
александр лукашенко
белоруссия
общество
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская журналистка Наиля Аскер-Заде рассказала в Instagram об опыте общения с младшим сыном белорусского президента Николаем Лукашенко.Она охарактеризовала родственника Александра Лукашенко как "очень приятного молодого человека".Журналистка также призналась, что понимает молодых девушек, которые "сходят по Николаю с ума".Ранее СМИ сообщили, что Николай Лукашенко якобы забрал документы из лицея Белорусского государственного университета и перевелся в гимназию МГУ имени Ломоносова. Однако в секретариате учебного заведения опровергли эти сообщения.
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россия, николай лукашенко, александр лукашенко, белоруссия, общество

Журналистка поделилась впечатлениями от общения с сыном Лукашенко

03:05 10.01.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на митинге, организованном в поддержку А. Лукашенко на площади Независимости в Минске
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на митинге, организованном в поддержку А. Лукашенко на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская журналистка Наиля Аскер-Заде рассказала в Instagram об опыте общения с младшим сыном белорусского президента Николаем Лукашенко.
Она охарактеризовала родственника Александра Лукашенко как "очень приятного молодого человека".

"Николай производит впечатление неизбалованного, скромного, думающего человека", — отметила Наиля Аскер-Заде.

Журналистка также призналась, что понимает молодых девушек, которые "сходят по Николаю с ума".
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Ургант пошутил над "учащимся в Москве" сыном Лукашенко
Ранее СМИ сообщили, что Николай Лукашенко якобы забрал документы из лицея Белорусского государственного университета и перевелся в гимназию МГУ имени Ломоносова. Однако в секретариате учебного заведения опровергли эти сообщения.
 
РоссияНиколай ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоБелоруссияОбщество
 
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