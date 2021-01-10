https://ria.ru/20210110/lukashenko-1592433141.html
Журналистка поделилась впечатлениями от общения с сыном Лукашенко
Журналистка поделилась впечатлениями от общения с сыном Лукашенко
Российская журналистка Наиля Аскер-Заде рассказала в Instagram об опыте общения с младшим сыном белорусского президента Николаем Лукашенко. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T03:05
2021-01-10T03:05
2021-01-10T03:05
россия
николай лукашенко
александр лукашенко
белоруссия
общество
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российская журналистка Наиля Аскер-Заде рассказала в Instagram об опыте общения с младшим сыном белорусского президента Николаем Лукашенко.Она охарактеризовала родственника Александра Лукашенко как "очень приятного молодого человека".Журналистка также призналась, что понимает молодых девушек, которые "сходят по Николаю с ума".Ранее СМИ сообщили, что Николай Лукашенко якобы забрал документы из лицея Белорусского государственного университета и перевелся в гимназию МГУ имени Ломоносова. Однако в секретариате учебного заведения опровергли эти сообщения.
https://ria.ru/20200918/urgant-1577429270.html
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