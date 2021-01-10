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Нарколог объяснил, как бросить курить
Нарколог объяснил, как бросить курить
Бросить курить можно только после того, как человек изменит модус поведения, а также способы общения и коммуникации с окружающим миром. Об этом рассказал RT... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T10:08
2021-01-10T13:42
александр мясников (врач)
курение
андрей демин
здоровье - общество
олег зыков
общество
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бросить курить можно только после того, как человек изменит модус поведения, а также способы общения и коммуникации с окружающим миром. Об этом рассказал RT директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.Он подчеркнул, что курение не отличается от любой другой зависимости. При этом проблема заключается именно в образе жизни, который ведет человек и который его провоцирует на вредную привычку. Это, как отметил нарколог, справедливо и для курящих людей.По его словам, нужно проанализировать, связано ли если желание покурить с физиологической потребностью или социальным поведением.Эксперт отметил, что ничего не имеет против никотиновых пластырей, однако выступает против электронных сигарет. По словам нарколога, из-за них у курильщика сохраняется оральный рефлекс, сопряженный с употреблением табака.Во время новогодних праздников бросить курить проще из-за отсутствия работы и перекуров с коллегами. Ритм жизни и общения с окружающими людьми меняется, а провоцирующие курить факторы уходят на второй план. Как рассказал врач Александр Мясников, никотиновая заместительная терапия поможет отказаться от сигарет. Он напомнил, что никотин без канцерогенов могут доставить в организм пластыри, спреи и электронные сигареты. Сложнее всего будет в первые дни, а далее три-четыре недели у человека идет ломка — именно в этот период он может сорваться, поэтому можно временно поддержать организм никотином. Через некоторое время нужно отказаться и от заместительной терапии.Профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Андрей Демин, в свою очередь, отметил, что помочь в избавлении от вредной привычки может вода. Бутылка в руке позволяет курильщику занять руки, а глоток жидкости заменяет курение. Вода также вымывает ядовитые вещества из организма и помогает избавиться от головной боли из-за нехватки никотина.
https://ria.ru/20201119/kurenie-1585274154.html
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александр мясников (врач), курение, андрей демин, здоровье - общество, олег зыков, общество

Нарколог объяснил, как бросить курить

10:08 10.01.2021 (обновлено: 13:42 10.01.2021)
 
© Depositphotos / RangizzzМужчина с сигаретой
Мужчина с сигаретой - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© Depositphotos / Rangizzz
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бросить курить можно только после того, как человек изменит модус поведения, а также способы общения и коммуникации с окружающим миром. Об этом рассказал RT директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.
Он подчеркнул, что курение не отличается от любой другой зависимости. При этом проблема заключается именно в образе жизни, который ведет человек и который его провоцирует на вредную привычку. Это, как отметил нарколог, справедливо и для курящих людей.
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По его словам, нужно проанализировать, связано ли если желание покурить с физиологической потребностью или социальным поведением.

"Вот эти связи надо порвать. Прежде всего отказаться от той ситуационной конструкции, которая тебя провоцирует на употребление никотина", — пояснил Зыков. Только тогда этот осознанный процесс поможет человеку отказаться от курения, добавил он.

Эксперт отметил, что ничего не имеет против никотиновых пластырей, однако выступает против электронных сигарет. По словам нарколога, из-за них у курильщика сохраняется оральный рефлекс, сопряженный с употреблением табака.
Во время новогодних праздников бросить курить проще из-за отсутствия работы и перекуров с коллегами. Ритм жизни и общения с окружающими людьми меняется, а провоцирующие курить факторы уходят на второй план.
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Как рассказал врач Александр Мясников, никотиновая заместительная терапия поможет отказаться от сигарет. Он напомнил, что никотин без канцерогенов могут доставить в организм пластыри, спреи и электронные сигареты. Сложнее всего будет в первые дни, а далее три-четыре недели у человека идет ломка — именно в этот период он может сорваться, поэтому можно временно поддержать организм никотином. Через некоторое время нужно отказаться и от заместительной терапии.
Профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Андрей Демин, в свою очередь, отметил, что помочь в избавлении от вредной привычки может вода. Бутылка в руке позволяет курильщику занять руки, а глоток жидкости заменяет курение. Вода также вымывает ядовитые вещества из организма и помогает избавиться от головной боли из-за нехватки никотина.
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