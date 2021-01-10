https://ria.ru/20210110/kurenie-1592443113.html

Нарколог объяснил, как бросить курить

Нарколог объяснил, как бросить курить

Бросить курить можно только после того, как человек изменит модус поведения, а также способы общения и коммуникации с окружающим миром. Об этом рассказал RT... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T10:08

2021-01-10T10:08

2021-01-10T13:42

александр мясников (врач)

курение

андрей демин

здоровье - общество

олег зыков

общество

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бросить курить можно только после того, как человек изменит модус поведения, а также способы общения и коммуникации с окружающим миром. Об этом рассказал RT директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков.Он подчеркнул, что курение не отличается от любой другой зависимости. При этом проблема заключается именно в образе жизни, который ведет человек и который его провоцирует на вредную привычку. Это, как отметил нарколог, справедливо и для курящих людей.По его словам, нужно проанализировать, связано ли если желание покурить с физиологической потребностью или социальным поведением.Эксперт отметил, что ничего не имеет против никотиновых пластырей, однако выступает против электронных сигарет. По словам нарколога, из-за них у курильщика сохраняется оральный рефлекс, сопряженный с употреблением табака.Во время новогодних праздников бросить курить проще из-за отсутствия работы и перекуров с коллегами. Ритм жизни и общения с окружающими людьми меняется, а провоцирующие курить факторы уходят на второй план. Как рассказал врач Александр Мясников, никотиновая заместительная терапия поможет отказаться от сигарет. Он напомнил, что никотин без канцерогенов могут доставить в организм пластыри, спреи и электронные сигареты. Сложнее всего будет в первые дни, а далее три-четыре недели у человека идет ломка — именно в этот период он может сорваться, поэтому можно временно поддержать организм никотином. Через некоторое время нужно отказаться и от заместительной терапии.Профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Андрей Демин, в свою очередь, отметил, что помочь в избавлении от вредной привычки может вода. Бутылка в руке позволяет курильщику занять руки, а глоток жидкости заменяет курение. Вода также вымывает ядовитые вещества из организма и помогает избавиться от головной боли из-за нехватки никотина.

https://ria.ru/20201119/kurenie-1585274154.html

https://ria.ru/20201119/kurenie-1585329378.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), курение, андрей демин, здоровье - общество, олег зыков, общество