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Названа возможная причина крушения Boeing 737-500
Названа возможная причина крушения Boeing 737-500
Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко рассказал "Российской газете", какие... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T13:58
2021-01-10T13:58
крушение индонезийского boeing 737-500
сергей мельниченко
яванское море
boeing 737
джакарта
в мире
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко рассказал "Российской газете", какие факторы могли привести к крушению самолета авиакомпании Sriwijaya Air. Эксперт отметил, что погодные условия в момент катастрофы были сложными: шел проливной дождь, а при вылете из Джакарты наблюдались сильные грозы. Мельниченко уточнил, что, по данным портала Flightradar, самолет стал резко снижаться сразу после набора высоты 3230 метров. Мельниченко напомнил, что в момент падения самолета местные рыбаки слышали взрывы, о чем они рассказали местной полиции. Ответить на вопрос, что происходило непосредственно в момент трагедии на борту самолета, по мнению эксперта, пока сложно.Мельниченко уверен, что если бортовые самописцы не повреждены, то проблем с установлением точной причины авиакатастрофы не возникнет. Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение недалеко от острова Лаки в Яванском море. Самолет пропал с радаров почти сразу после вылета из Джакарты. Позже в Сети стали появляться кадры с места крушения. На них местные жители вылавливали обломки из моря.По данным авиакомпании, на борту было 62 человека: 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они индонезийцы.
https://ria.ru/20210110/samolet-1592434516.html
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крушение индонезийского boeing 737-500, сергей мельниченко, яванское море, boeing 737, джакарта, в мире

Названа возможная причина крушения Boeing 737-500

13:58 10.01.2021
 
© AP Photo / Achmad IbrahimПоисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500
Поисково-спасательная операция в районе вероятного места крушения индонезийского самолета Boeing 737-500 - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© AP Photo / Achmad Ibrahim
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко рассказал "Российской газете", какие факторы могли привести к крушению самолета авиакомпании Sriwijaya Air.
Эксперт отметил, что погодные условия в момент катастрофы были сложными: шел проливной дождь, а при вылете из Джакарты наблюдались сильные грозы. Мельниченко уточнил, что, по данным портала Flightradar, самолет стал резко снижаться сразу после набора высоты 3230 метров.
"При этом вертикальная скорость составила 26,300 футов в минуту (133 метра в секунду)", — добавил он.
Мельниченко напомнил, что в момент падения самолета местные рыбаки слышали взрывы, о чем они рассказали местной полиции. Ответить на вопрос, что происходило непосредственно в момент трагедии на борту самолета, по мнению эксперта, пока сложно.
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Мельниченко уверен, что если бортовые самописцы не повреждены, то проблем с установлением точной причины авиакатастрофы не возникнет.
"Глубины моря там небольшие - от 15 до 25 метров", — объяснил он.
Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение недалеко от острова Лаки в Яванском море. Самолет пропал с радаров почти сразу после вылета из Джакарты. Позже в Сети стали появляться кадры с места крушения. На них местные жители вылавливали обломки из моря.
По данным авиакомпании, на борту было 62 человека: 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они индонезийцы.
 
Крушение индонезийского Boeing 737-500Сергей МельниченкоЯванское мореBoeing 737ДжакартаВ мире
 
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