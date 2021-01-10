https://ria.ru/20210110/krushenie-1592460729.html

Названа возможная причина крушения Boeing 737-500

Названа возможная причина крушения Boeing 737-500

Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко рассказал "Российской газете", какие... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T13:58

2021-01-10T13:58

2021-01-10T13:58

крушение индонезийского boeing 737-500

сергей мельниченко

яванское море

boeing 737

джакарта

в мире

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко рассказал "Российской газете", какие факторы могли привести к крушению самолета авиакомпании Sriwijaya Air. Эксперт отметил, что погодные условия в момент катастрофы были сложными: шел проливной дождь, а при вылете из Джакарты наблюдались сильные грозы. Мельниченко уточнил, что, по данным портала Flightradar, самолет стал резко снижаться сразу после набора высоты 3230 метров. Мельниченко напомнил, что в момент падения самолета местные рыбаки слышали взрывы, о чем они рассказали местной полиции. Ответить на вопрос, что происходило непосредственно в момент трагедии на борту самолета, по мнению эксперта, пока сложно.Мельниченко уверен, что если бортовые самописцы не повреждены, то проблем с установлением точной причины авиакатастрофы не возникнет. Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air потерпел крушение недалеко от острова Лаки в Яванском море. Самолет пропал с радаров почти сразу после вылета из Джакарты. Позже в Сети стали появляться кадры с места крушения. На них местные жители вылавливали обломки из моря.По данным авиакомпании, на борту было 62 человека: 56 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они индонезийцы.

https://ria.ru/20210110/samolet-1592434516.html

яванское море

джакарта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крушение индонезийского boeing 737-500, сергей мельниченко, яванское море, boeing 737, джакарта, в мире