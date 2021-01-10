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Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов
Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 90 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T23:00
2021-01-10T23:00
2021-01-10T23:07
университет джонса хопкинса
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распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 90 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, коронавирусной инфекцией в мире заразились 90 005 787 человек.Самое большое число случаев COVID-19 в мире выявлено в США - более 22,2 миллиона. За все время пандемии скончались в мире более 1,93 миллиона человек, выздоровели почти 50 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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университет джонса хопкинса, сша, коронавирус covid-19, в мире