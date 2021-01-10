https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592502914.html

Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 90 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T23:00

2021-01-10T23:00

2021-01-10T23:07

университет джонса хопкинса

сша

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

в мире

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 90 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, коронавирусной инфекцией в мире заразились 90 005 787 человек.Самое большое число случаев COVID-19 в мире выявлено в США - более 22,2 миллиона. За все время пандемии скончались в мире более 1,93 миллиона человек, выздоровели почти 50 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университет джонса хопкинса, сша, коронавирус covid-19, в мире