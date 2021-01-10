https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592501440.html
В Британии выявили почти 55 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили почти 55 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило 54 940, скончались 563 человека, сообщает минздрав Соединенного Королевства. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T22:21
2021-01-10T22:21
2021-01-10T22:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 3 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило 54 940, скончались 563 человека, сообщает минздрав Соединенного Королевства.Накануне в стране были зарегистрированы 59 937 случаев заражения коронавирусом, скончались 1035 заболевших.В субботу, 9 января, количество скончавшихся от COVID-19 в Британии с начала пандемии превысило 80 тысяч человек, заразившихся - более трех миллионов. Эти показатели превысили пессимистичные прогнозы правительства страны, с которыми оно выступало весной 2020 года, во время первой волны пандемии. Тогда советники правительства говорили, что от коронавируса могут погибнуть от 20 до 80 тысяч жителей Соединенного Королевства.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 3 072 349 человек, умер 81 431 заболевший.С этой недели в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений не прекращается, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов. Согласно данным NHS, две из 20 крупных лондонских больниц заполнены на 100%, а еще 13 преодолели отметку в 92%, которая считается критической. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 3 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. Количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило 54 940, скончались 563 человека, сообщает минздрав Соединенного Королевства.
Накануне в стране были зарегистрированы 59 937 случаев заражения коронавирусом, скончались 1035 заболевших.
В субботу, 9 января, количество скончавшихся от COVID-19 в Британии с начала пандемии превысило 80 тысяч человек, заразившихся - более трех миллионов. Эти показатели превысили пессимистичные прогнозы правительства страны, с которыми оно выступало весной 2020 года, во время первой волны пандемии. Тогда советники правительства говорили, что от коронавируса могут погибнуть от 20 до 80 тысяч жителей Соединенного Королевства.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 3 072 349 человек, умер 81 431 заболевший.
С этой недели в Англии
введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Рост заражений не прекращается, правительство не исключает, что карантин в стране может быть продлен до конца марта, а ограничительные меры существенно ужесточены. Больницы в больших городах не справляются с потоком пациентов. Согласно данным NHS, две из 20 крупных лондонских больниц заполнены на 100%, а еще 13 преодолели отметку в 92%, которая считается критической.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.