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В России "британский" штамм коронавируса выявили в конце 2020 года
В России "британский" штамм коронавируса выявили в конце 2020 года
Случай заражения "британским" штаммом COVID-19 был выявлен в России еще в конце прошлого года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T21:35
2021-01-10T21:35
2021-01-10T21:35
распространение нового коронавируса
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
великобритания
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Случай заражения "британским" штаммом COVID-19 был выявлен в России еще в конце прошлого года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."С конца ноября до 22 декабря, когда авиасообщение было прекращено, в Российскую Федерацию прилетели из Великобритании чуть более 7 тысяч человек. 32 человека из прилетевших, у них был обнаружен вирус по возвращении", - заявила Попова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания