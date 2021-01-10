https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592499655.html

В России "британский" штамм коронавируса выявили в конце 2020 года

В России "британский" штамм коронавируса выявили в конце 2020 года

Случай заражения "британским" штаммом COVID-19 был выявлен в России еще в конце прошлого года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T21:35

2021-01-10T21:35

2021-01-10T21:35

распространение нового коронавируса

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

великобритания

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Случай заражения "британским" штаммом COVID-19 был выявлен в России еще в конце прошлого года, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."С конца ноября до 22 декабря, когда авиасообщение было прекращено, в Российскую Федерацию прилетели из Великобритании чуть более 7 тысяч человек. 32 человека из прилетевших, у них был обнаружен вирус по возвращении", - заявила Попова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

великобритания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), великобритания