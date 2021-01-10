https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592498965.html

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России пока рано, но число заболевших за первую декаду 2021 года снизилось на 12%, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T21:27

2021-01-10T21:27

2021-01-10T21:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России пока рано, но число заболевших за первую декаду 2021 года снизилось на 12%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она уточнила, что снизилось примерно на такое же количество процентов и число госпитализированных. "Значительно меньше болеют дети всех возрастов, но высокие цифры среди работников торговли и работников транспорта",- сказала Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)