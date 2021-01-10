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Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России пока рано, но число заболевших за первую декаду 2021 года снизилось на 12%, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T21:27
2021-01-10T21:27
2021-01-10T21:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России пока рано, но число заболевших за первую декаду 2021 года снизилось на 12%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она уточнила, что снизилось примерно на такое же количество процентов и число госпитализированных. "Значительно меньше болеют дети всех возрастов, но высокие цифры среди работников торговли и работников транспорта",- сказала Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)