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Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России
Говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России пока рано, но число заболевших за первую декаду 2021 года снизилось на 12%, заявила глава Роспотребнадзора... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T21:27
2021-01-10T21:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России пока рано, но число заболевших за первую декаду 2021 года снизилось на 12%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она уточнила, что снизилось примерно на такое же количество процентов и число госпитализированных. "Значительно меньше болеют дети всех возрастов, но высокие цифры среди работников торговли и работников транспорта",- сказала Попова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

21:27 10.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Говорить о стабилизации ситуации с COVID-19 в России пока рано, но число заболевших за первую декаду 2021 года снизилось на 12%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Говорить о стабилизации, конечно же, еще рано, но цифры следующие. Заболеваемость, если сравнивать первую, вот первую декаду нового года и прошедшую декаду, финальную, прошедшего года, снизилось количество числа заболевших почти на 12%, ежедневно регистрирующихся случаев", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".

Она уточнила, что снизилось примерно на такое же количество процентов и число госпитализированных.
"Значительно меньше болеют дети всех возрастов, но высокие цифры среди работников торговли и работников транспорта",- сказала Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
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