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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592472067.html
В США выявили более 273 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В США выявили более 273 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 273 тысячи, скончались 3735 человек, сообщает университет... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T15:50
2021-01-10T16:18
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 273 тысячи, скончались 3735 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 273 854 случая заражения COVID-19.Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 22,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 372 тысяч заболевших. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, сша, в мире

В США выявили более 273 тысяч случаев COVID-19 за сутки

15:50 10.01.2021 (обновлено: 16:18 10.01.2021)
 
© AP Photo / Jae C. HongПациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе
Пациент лежит на кровати в отделении COVID-19 в Медицинском центре Святого Креста Провиденса в районе Мишн-Хиллз в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 273 тысячи, скончались 3735 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 273 854 случая заражения COVID-19.
Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 22,1 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 372 тысяч заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Университет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
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