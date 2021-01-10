https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592463614.html

Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Фрейндлих

Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Фрейндлих

Состояние госпитализированной с коронавирусом народной артистки СССР Алисы Фрейндлих остается стабильным, она старательно выполняет все предписания врачей,... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T14:22

2021-01-10T14:22

2021-01-10T18:48

новости культуры

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

борис вишневский

максим соколов (политик)

алиса фрейндлих

курортный район

ссср

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Состояние госпитализированной с коронавирусом народной артистки СССР Алисы Фрейндлих остается стабильным, она старательно выполняет все предписания врачей, включая занятия лечебной физкультурой, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА.Как заявили ранее в Большом драматическом театре имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с коронавирусом. Сейчас актриса находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих неделю лечилась дома, потом ее госпитализировали на машине скорой помощи. Ее состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное, а 4 января наметилась небольшая положительная динамика.Представитель стационара добавила также, что актриса активно общается с дочерью, которая была госпитализирована с коронавирусом одновременно с ней и сейчас готовится к выписке.По состоянию на 8 января результаты компьютерной томографии (КТ) показали уменьшение степени поражения легких, отметила представитель научно-клинического центра.Как сообщалось, накануне из Городской больницы № 40 Курортного района выписали народного артиста СССР Олега Басилашвили, ранее госпитализированного с коронавирусной инфекцией. Как и Фрейндлих, он работает в Большом драматическом театре (БДТ) имени Товстоногова.Депутат городского парламента Борис Вишневский сообщил на своей странице в Facebook, что в субботу общался с Басилашвили по телефону, после выписки артист чувствует себя "более-менее неплохо". Тесты на коронавирус у него отрицательные, отметил депутат.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592394153.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210109/zdorove-1592398629.html

курортный район

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, коронавирус в россии, борис вишневский, максим соколов (политик), алиса фрейндлих, курортный район, ссср