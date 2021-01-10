Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592463614.html
Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Фрейндлих
Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Фрейндлих
Состояние госпитализированной с коронавирусом народной артистки СССР Алисы Фрейндлих остается стабильным, она старательно выполняет все предписания врачей,... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T14:22
2021-01-10T18:48
новости культуры
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
борис вишневский
максим соколов (политик)
алиса фрейндлих
курортный район
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/103721/12/1037211244_0:0:2725:1533_1920x0_80_0_0_01836099400e8ee6d76ccddf53eb8594.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Состояние госпитализированной с коронавирусом народной артистки СССР Алисы Фрейндлих остается стабильным, она старательно выполняет все предписания врачей, включая занятия лечебной физкультурой, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА.Как заявили ранее в Большом драматическом театре имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с коронавирусом. Сейчас актриса находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих неделю лечилась дома, потом ее госпитализировали на машине скорой помощи. Ее состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное, а 4 января наметилась небольшая положительная динамика.Представитель стационара добавила также, что актриса активно общается с дочерью, которая была госпитализирована с коронавирусом одновременно с ней и сейчас готовится к выписке.По состоянию на 8 января результаты компьютерной томографии (КТ) показали уменьшение степени поражения легких, отметила представитель научно-клинического центра.Как сообщалось, накануне из Городской больницы № 40 Курортного района выписали народного артиста СССР Олега Басилашвили, ранее госпитализированного с коронавирусной инфекцией. Как и Фрейндлих, он работает в Большом драматическом театре (БДТ) имени Товстоногова.Депутат городского парламента Борис Вишневский сообщил на своей странице в Facebook, что в субботу общался с Басилашвили по телефону, после выписки артист чувствует себя "более-менее неплохо". Тесты на коронавирус у него отрицательные, отметил депутат.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210109/koronavirus-1592394153.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210109/zdorove-1592398629.html
курортный район
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/103721/12/1037211244_0:0:2725:2045_1920x0_80_0_0_e553d9d6187a67a7d9f19396d4306377.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, коронавирус в россии, борис вишневский, максим соколов (политик), алиса фрейндлих, курортный район, ссср

Врачи рассказали о состоянии госпитализированной Фрейндлих

14:22 10.01.2021 (обновлено: 18:48 10.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНародная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих
Народная артистка СССР, актриса Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алиса Фрейндлих - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 янв — РИА Новости. Состояние госпитализированной с коронавирусом народной артистки СССР Алисы Фрейндлих остается стабильным, она старательно выполняет все предписания врачей, включая занятия лечебной физкультурой, сообщила РИА Новости в воскресенье представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА.
Как заявили ранее в Большом драматическом театре имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с коронавирусом. Сейчас актриса находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке. Представитель научно-клинического центра рассказывала, что Фрейндлих неделю лечилась дома, потом ее госпитализировали на машине скорой помощи. Ее состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное, а 4 января наметилась небольшая положительная динамика.
Режиссер Борис Грачевский - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 14:25Культура
Друг рассказал о состоянии госпитализированного Грачевского

"Состояние (Фрейндлих. — Прим. ред.) стабильное, без изменений. <…> Она усиленно занимается ЛФК и очень старается", — сказала собеседница агентства.

Представитель стационара добавила также, что актриса активно общается с дочерью, которая была госпитализирована с коронавирусом одновременно с ней и сейчас готовится к выписке.
По состоянию на 8 января результаты компьютерной томографии (КТ) показали уменьшение степени поражения легких, отметила представитель научно-клинического центра.
Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в зале заседений Мосгорсуда. 21 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
9 января, 15:23
Нашли коронавирус? Лию Ахеджакову увезли в больницу
Как сообщалось, накануне из Городской больницы № 40 Курортного района выписали народного артиста СССР Олега Басилашвили, ранее госпитализированного с коронавирусной инфекцией. Как и Фрейндлих, он работает в Большом драматическом театре (БДТ) имени Товстоногова.
Депутат городского парламента Борис Вишневский сообщил на своей странице в Facebook, что в субботу общался с Басилашвили по телефону, после выписки артист чувствует себя "более-менее неплохо". Тесты на коронавирус у него отрицательные, отметил депутат.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаНовости культурыКоронавирус в РоссииБорис ВишневскийМаксим Соколов (политик)Алиса ФрейндлихКурортный районСССР
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:15Ожидаемый преемник Авксентьевой будет баллотироваться в мэры Якутска
07:07Названа вакансия в Москве с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц
06:43Врач назвала опасные для здоровья утренние привычки
06:33Россиянам посоветовали правильный способ накопления денег
06:30В мэрии Якутии рассказали о проблемах со здоровьем у Авксентьевой
06:27Горбачев призвал обсуждать с Байденом недопустимость ядерной войны
06:22Эксперт назвала возможные сценарии по COVID-19 после Нового года
06:16При пожаре в жилом доме в Благовещенске погиб человек
06:08Шведское СМИ опасается газовой войны из-за "Северного потока — 2"
06:04Авксентьева после отставки станет общественным советником мэра Якутска
05:49Забайкальская чиновница извинилась за слова про "поесть и поспать"
05:37Пушков рассказал о серьезном ударе по США со стороны Евросоюза
05:10Жапаров лидирует на выборах в Киргизии после подсчета 98% бюллетеней
05:06"Давления не было": пресс-секретарь мэра Якутска рассказал о ее отставке
04:53В Приморье погиб рыбак, провалившийся под лед на машине
04:49В Индонезии назвали вероятную причину крушения Boeing 737
04:46Пелоси предположила, что Трамп может помиловать самого себя
04:40Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина"
04:33Якутская городская дума примет решение об отставке Авксентьевой 14 января
04:30Глава избиркома Хабаровского края уволился после восьми лет на посту
Лента новостейМолния