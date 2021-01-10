https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592451240.html

В Иране выявили новые случаи "британского" штамма коронавируса

В Иране выявили новые случаи "британского" штамма коронавируса

Иран зафиксировал четыре новых случая "британского" штамма коронавируса, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Саид Намаки. РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T11:59

2021-01-10T11:59

2021-01-10T14:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

великобритания

иран

в мире

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ТЕГЕРАН, 10 янв - РИА Новости. Иран зафиксировал четыре новых случая "британского" штамма коронавируса, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Саид Намаки."Вчера подтвердились четыре новых случая", - сказал министр, комментарий которого был опубликован информационным порталом правительства страны. По словам Намаки, заразившиеся - члены одной семьи, приехавшие из Европы.Таким образом, всего в стране обнаружено пять случаев нового штамма коронавируса. Первый случай был зафиксирован чуть ранее у иранца, приехавшего из Великобритании, о чем министр сообщил 5 января.Кроме того, в свете распространения "британского" штамма COVID-19 Намаки распорядился усилить контроль над прибытием в страну всех пассажиров, приезжающих из Европы, а также сдавать повторные тесты на коронавирус и отправляться на карантин по месту проживания.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210108/shtamm-1592351664.html

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590277887.html

великобритания

иран

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, великобритания, иран, в мире