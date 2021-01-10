В Иране выявили новые случаи "британского" штамма коронавируса
11:59 10.01.2021 (обновлено: 14:47 10.01.2021)
ТЕГЕРАН, 10 янв - РИА Новости. Иран зафиксировал четыре новых случая "британского" штамма коронавируса, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Саид Намаки.
"Вчера подтвердились четыре новых случая", - сказал министр, комментарий которого был опубликован информационным порталом правительства страны. По словам Намаки, заразившиеся - члены одной семьи, приехавшие из Европы.
Таким образом, всего в стране обнаружено пять случаев нового штамма коронавируса. Первый случай был зафиксирован чуть ранее у иранца, приехавшего из Великобритании, о чем министр сообщил 5 января.
Кроме того, в свете распространения "британского" штамма COVID-19 Намаки распорядился усилить контроль над прибытием в страну всех пассажиров, приезжающих из Европы, а также сдавать повторные тесты на коронавирус и отправляться на карантин по месту проживания.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
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