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В Москве выявили 4216 новых случаев коронавируса
В Москве выявили 4216 новых случаев коронавируса
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 4216, Санкт-Петербурге - 3010, Подмосковье - 1292, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T11:31
2021-01-10T11:31
2021-01-10T11:31
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 4216, Санкт-Петербурге - 3010, Подмосковье - 1292, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев за сутки выявили в Тыве - 27, Магаданской области - 24, Еврейской автономной области - 12.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество