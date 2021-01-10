https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592448923.html

В Москве выявили 4216 новых случаев коронавируса

В Москве выявили 4216 новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 4216, Санкт-Петербурге - 3010, Подмосковье - 1292, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T11:31

2021-01-10T11:31

2021-01-10T11:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Москве - 4216, Санкт-Петербурге - 3010, Подмосковье - 1292, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев за сутки выявили в Тыве - 27, Магаданской области - 24, Еврейской автономной области - 12.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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