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Лукашенко назвал сроки разработки проекта новой конституции Белоруссии
Лукашенко назвал сроки разработки проекта новой конституции Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поправки в конституцию республики могут быть "обозначены" на предстоящем Всебелорусском народном собрании,... РИА Новости, 10.01.2021
2021-01-10T12:37
2021-01-10T12:37
2021-01-10T12:41
протесты в белоруссии
александр лукашенко
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поправки в конституцию республики могут быть "обозначены" на предстоящем Всебелорусском народном собрании, если делегаты будут к этому готовы.На вопрос о том, когда может состояться референдум по новой конституции, он ответил, что это будет объявлено на Всебелорусском народном собрании."Думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой конституции. И думаю, что к концу будущего года проект новой конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть", - указал Лукашенко.При этом он отказался раскрыть детали изменений в конституцию страны, добавив, что основные предложения по данной теме пока до конца не сформированы.Ранее Лукашенко заявлял, что в республике готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Глава государства отмечал, что подготовка нового основного закона должна сопровождаться выработкой единого видения, какой Белоруссия должна стать в перспективе. При этом, по словам Лукашенко, при новой конституции работать президентом он уже не будет.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что поправки в конституцию республики могут быть "обозначены" на предстоящем Всебелорусском народном собрании, если делегаты будут к этому готовы.
"Поправки в конституцию — может быть, если делегаты будут готовы к этому, будут обозначены. А внесение их будет исключительно на референдуме", - сказал Лукашенко в программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде на канале "Россия 1".
На вопрос о том, когда может состояться референдум по новой конституции, он ответил, что это будет объявлено на Всебелорусском народном собрании.
"Думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой конституции. И думаю, что к концу будущего года проект новой конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть", - указал Лукашенко.
При этом он отказался раскрыть детали изменений в конституцию страны, добавив, что основные предложения по данной теме пока до конца не сформированы.
"Я не могу сейчас ее приоткрыть, потому что до конца не сформированы основные предложения по изменению, это во-первых, во-вторых, я обозначал некоторые — о перераспределении полномочий, о партийном строительстве, это политические вопросы, в экономике мы оставим предложение, чтобы у нас было социально-ориентированное государство", - заявил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявлял, что в республике готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Глава государства отмечал, что подготовка нового основного закона должна сопровождаться выработкой единого видения, какой Белоруссия должна стать в перспективе. При этом, по словам Лукашенко, при новой конституции работать президентом он уже не будет.
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