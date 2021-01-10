https://ria.ru/20210110/konstitutsiya-1592453774.html

Лукашенко назвал сроки разработки проекта новой конституции Белоруссии

Лукашенко назвал сроки разработки проекта новой конституции Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поправки в конституцию республики могут быть "обозначены" на предстоящем Всебелорусском народном собрании,... РИА Новости, 10.01.2021

2021-01-10T12:37

2021-01-10T12:37

2021-01-10T12:41

протесты в белоруссии

александр лукашенко

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поправки в конституцию республики могут быть "обозначены" на предстоящем Всебелорусском народном собрании, если делегаты будут к этому готовы.На вопрос о том, когда может состояться референдум по новой конституции, он ответил, что это будет объявлено на Всебелорусском народном собрании."Думаю, в течение года мы сможем разработать проект новой конституции. И думаю, что к концу будущего года проект новой конституции будет готов. И тогда на референдуме люди определят, быть новой конституции или не быть", - указал Лукашенко.При этом он отказался раскрыть детали изменений в конституцию страны, добавив, что основные предложения по данной теме пока до конца не сформированы.Ранее Лукашенко заявлял, что в республике готовится уже третий вариант проекта конституции, поскольку два предыдущих его не устроили. Глава государства отмечал, что подготовка нового основного закона должна сопровождаться выработкой единого видения, какой Белоруссия должна стать в перспективе. При этом, по словам Лукашенко, при новой конституции работать президентом он уже не будет.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/belorussiya-1592145788.html

https://ria.ru/20210104/belorussiya-1591957753.html

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александр лукашенко, белоруссия, в мире